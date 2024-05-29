«Локомотив» объявил об уходе третьего игрока за день

Центральный защитник Станислав Магкеев официально покинул «Локомотив».

Клуб объявил об уходе третьего игрока за день. Ранее сообщалось о прекращении сотрудничества с Артемом Дзюбой и Рифатом Жемалетдиновым.

Магкеев получил статус свободного агента – с ним не продлили контракт.

25-летний уроженец Владикавказа был в «Локо» с 2014 года.

За главную команду дебютировал в 2019-м, с тех пор провел 79 матчей без голевых действий.

С москвичами он стал 2-кратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

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