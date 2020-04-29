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  • Егоров: клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы

Егоров: клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы

29 апреля 2020, 11:16
10

Часть матчей РПЛ сезона-2019/20 может быть показана на федеральных каналах.

По информации журналиста Сергея Егорова, в случае, если оставшиеся игры чемпионата России будут проведены без зрителей на стадионах, то интерес к футболу в России может снизиться. Клубы попросят перевести часть трансляций на общедоступные федеральные каналы.

«Матч ТВ» – единственный обладатель прав на все игры РПЛ. В связи с этим клубы обеспокоены, что лучшие матчи лиги будут показаны на платных каналах.

«Возможный перевод трансляций в федеральный эфир позволит убить сразу двух зайцев – люди получат зрелище в непростое время, а клубы станут более привлекательными для спонсоров, если их гарантированно будут показывать по федеральному ТВ.

В этой ситуации, как предполагается, клубы получат шанс на то, чтобы удержать рекламодателей текущего сезона и привлечь их уже на следующий сезон, который начнется в августе», – сообщает Егоров.

  • Аудитория ТВ-подписчиков на платный канал «Матч! Премьер» составляет около 500 тысяч человек.
  • Несколько лет назад по одному матчу показывал федеральный «НТВ» и «Первый канал».

Источник: Телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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zra78
1588148648
Да они быстрее закончат досрочно сезон,чем переведут на общедоступные каналы,у них от такого пуканы разорвёт...
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polt
1588149333
Жаба быстрей удавится, чем допустит просмотр РПЛ на общедоступном канале.
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New Life
1588149830
Давно пора, только тиночку будет очень жалко.
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BRO_football
1588152176
Вряд ли получится. Жадность компании Газпром-медиа, который владеет каналом Матч ТВ, не имеет границ. Как пример, 1 марта от оператора Триколор ТВ чуть ли не отключили около 30 каналов , в том числе Матч Премьер, только из-за того, что Триколор не смог договорится с их владельцем - Газпром-медиа. Причина как всегда простая - деньги. Триколор хотел платить как раньше, а Газпром-медиа больше. Но хорошо, что в итоге удалось договорится.
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морозз
1588153137
Бизнес не может быть бесплатным, нет дивидендов- нет бизнеса! Это аксиома не требующая доказательств! Страна в быстром темпе переходит на платную основу! Это касается всех аспектов нашей жизни...спорт, обучение, медицина и многое что другое! Всё ставится на платные рельсы как и во всём мире, забывая о том...что в России мизерные пенсии и зарплаты у основной массы населения!
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vladimir-7
1588158631
Ждём показ игр РПЛ на общедоступном федеральном канале ТВ.
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subbotaspartak
1588162430
Чтобы кто-то от кормушки оторвался? Тем кто владеет трансляцией футбол нафиг не сдался. Вернуть бабло потерянное в коронавирус, Не себе же в минус?
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Hektor 84
1588234944
Не верю что такое может быть. Сранделаки вздернется на гоВно изойдет.
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