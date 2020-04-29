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    Егоров: клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы

    Часть матчей РПЛ сезона-2019/20 может быть показана на федеральных каналах.

    По информации журналиста Сергея Егорова, в случае, если оставшиеся игры чемпионата России будут проведены без зрителей на стадионах, то интерес к футболу в России может снизиться. Клубы попросят перевести часть трансляций на общедоступные федеральные каналы.

    «Матч ТВ» – единственный обладатель прав на все игры РПЛ. В связи с этим клубы обеспокоены, что лучшие матчи лиги будут показаны на платных каналах.

    «Возможный перевод трансляций в федеральный эфир позволит убить сразу двух зайцев – люди получат зрелище в непростое время, а клубы станут более привлекательными для спонсоров, если их гарантированно будут показывать по федеральному ТВ.

    В этой ситуации, как предполагается, клубы получат шанс на то, чтобы удержать рекламодателей текущего сезона и привлечь их уже на следующий сезон, который начнется в августе», – сообщает Егоров.

    • Аудитория ТВ-подписчиков на платный канал «Матч! Премьер» составляет около 500 тысяч человек.
    • Несколько лет назад по одному матчу показывал федеральный «НТВ» и «Первый канал».

    Источник: Телеграм-канал журналиста Сергея Егорова

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    29.04.2020 11:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 30 апреля 2020, 11:22

      Не верю что такое может быть. Сранделаки вздернется на гоВно изойдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 29 апреля 2020, 15:13

      Чтобы кто-то от кормушки оторвался?
      Тем кто владеет трансляцией футбол нафиг не сдался.
      Вернуть бабло потерянное в коронавирус,
      Не себе же в минус?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 апреля 2020, 14:10

      Ждём показ игр РПЛ на общедоступном федеральном канале ТВ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      морозз 29 апреля 2020, 12:38

      Бизнес не может быть бесплатным, нет дивидендов- нет бизнеса! Это аксиома не требующая доказательств! Страна в быстром темпе переходит на платную основу! Это касается всех аспектов нашей жизни...спорт, обучение, медицина и многое что другое! Всё ставится на платные рельсы как и во всём мире, забывая о том...что в России мизерные пенсии и зарплаты у основной массы населения!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 29 апреля 2020, 12:22

      Вряд ли получится. Жадность компании Газпром-медиа, который владеет каналом Матч ТВ, не имеет границ.
      Как пример, 1 марта от оператора Триколор ТВ чуть ли не отключили около 30 каналов , в том числе Матч Премьер, только из-за того, что Триколор не смог договорится с их владельцем - Газпром-медиа. Причина как всегда простая - деньги. Триколор хотел платить как раньше, а Газпром-медиа больше. Но хорошо, что в итоге удалось договорится.

      1
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      Рейтинг: +940

      New Life 29 апреля 2020, 11:43

      Давно пора, только тиночку будет очень жалко.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > New Life 29 апреля 2020, 12:15

      Перебьется, лимов 10 недополучит в свой карман.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 29 апреля 2020, 11:35

      Жаба быстрей удавится, чем допустит просмотр РПЛ на общедоступном канале.

      4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 29 апреля 2020, 11:24

      Да они быстрее закончат досрочно сезон,чем переведут на общедоступные каналы,у них от такого пуканы разорвёт...

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