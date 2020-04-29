Егоров: клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы

Часть матчей РПЛ сезона-2019/20 может быть показана на федеральных каналах.

По информации журналиста Сергея Егорова, в случае, если оставшиеся игры чемпионата России будут проведены без зрителей на стадионах, то интерес к футболу в России может снизиться. Клубы попросят перевести часть трансляций на общедоступные федеральные каналы.

«Матч ТВ» – единственный обладатель прав на все игры РПЛ. В связи с этим клубы обеспокоены, что лучшие матчи лиги будут показаны на платных каналах.

«Возможный перевод трансляций в федеральный эфир позволит убить сразу двух зайцев – люди получат зрелище в непростое время, а клубы станут более привлекательными для спонсоров, если их гарантированно будут показывать по федеральному ТВ.

В этой ситуации, как предполагается, клубы получат шанс на то, чтобы удержать рекламодателей текущего сезона и привлечь их уже на следующий сезон, который начнется в августе», – сообщает Егоров.