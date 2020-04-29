«Тоттенхэм» признали самым дорогим клубом АПЛ

Специалисты школы менеджмента Ливерпульского университета составили рейтинг самых дорогих клубов Англии.

Первое место в рейтинге досталось «Тоттенхэму», который оценили в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Лондонцы сместили с лидирующей позиции «Манчестер Сити», разместившегося на втором месте – его стоимость составляет 2,2 миллиарда фунтов. Третьим стал «Манчестер Юнайтед» – 2,1 миллиарда.

На итоговое положение «Тоттенхэма» повлияло выступление клуба в сезоне-2018/19 и более скромная по сравнению с другими командами «большой шестерки» зарплатная ведомость – на 100-150 миллионов фунтов меньше. Это обеспечило лондонцам наиболее высокие доходы – +21% по итогам прошлого сезона. При этом на зарплаты футболистов уходит только 39% бюджета.

Самым дешевым клубом АПЛ стал «Борнмут» – 99 миллионов фунтов.