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    «Тоттенхэм» признали самым дорогим клубом АПЛ

    Специалисты школы менеджмента Ливерпульского университета составили рейтинг самых дорогих клубов Англии.

    Первое место в рейтинге досталось «Тоттенхэму», который оценили в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Лондонцы сместили с лидирующей позиции «Манчестер Сити», разместившегося на втором месте – его стоимость составляет 2,2 миллиарда фунтов. Третьим стал «Манчестер Юнайтед» – 2,1 миллиарда.

    На итоговое положение «Тоттенхэма» повлияло выступление клуба в сезоне-2018/19 и более скромная по сравнению с другими командами «большой шестерки» зарплатная ведомость – на 100-150 миллионов фунтов меньше. Это обеспечило лондонцам наиболее высокие доходы – +21% по итогам прошлого сезона. При этом на зарплаты футболистов уходит только 39% бюджета.

    Самым дешевым клубом АПЛ стал «Борнмут» – 99 миллионов фунтов.

    • Чемпионат Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль», которому осталось выиграть два матча для победы в турнире.
    • «Тоттенхэм» занимает в АПЛ восьмое место.

    Источник: Официальный сайт Ливерпульского университета

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1960

      Бухбух 20 минут назад

      "Тоттенхэм" нужно признать не самым дорогим, а самым прибыльным клубом АПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2471

      solodealer 2 часа назад

      Не путать соимость клуба со стоимостью его игроков!)))
      Другими словами, Тоты сегодня - самый ЛИКВИДНЫЙКЛУБ. Отличный менеджмент, разумные расходы, неплохие результаты
      Можно ворочать миллиардами, БЕЗДАРНО...И акции твои будут падать в цене...
      Пример: Газпром))

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