Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!»

В целом, всё это интервью про политику разжёг Сергей Егоров, который упорно потратил 75% времени футбольной беседы на вопросы про политику, а не самоизоляцию и спорт!
А теперь по посту здесь:
Аахахахах, этот толстый лысый мешок, отдыхающий на островах, ещё что-то оценивать вздумал! Ну тогда точно также прикрой варежку и Артемию Панарину, чё бы нет-то!!!
Почему футболист должен продавать свою индивидуальную позицию за бумажки и считать, что власть во всём хороша, это же получается, что вся карьера - подкуп личного мнения!
Жека Фролов, что виноват, что большинство клубов РПЛ на ГОСобеспечении и игроки засчёт ГОСденег зарплату получают, ну так и свалите (ГОСбабло) тогда из российского футбола, так и увидим настоящий уровень игры в стране, который итак всем понятен, чуть выше белорусского!!! Так может наши пацаны талантливые сразу в Европу будут уезжать и получать достойное футбольное образование (пример - Черышев), хотя о чём это я, у нас ведь тогда все футбольные школы помиру пойдут!
И вообще, лысый, послушай внимательно главный посыл Фролова в интервью Футбольному Биги: "Людей загнали по домам, не дали денег на жизнь, оплату ЖКХ, кредитов, ипотек, обязали налогами, оброками, ещё и штрафы собирают - А КТО-ТО (чинуши, депутаты и власть имущие) в это время всё также ходит в рестораны обедать, проводит время в фитнес-центрах, которые для определённого круга лиц прекрасно открыты, даже одну ледовую площадку привёл в пример, где продолжают развлекаться и играть в хоккей те, кому дозволено! А ИПшек вообще кинули, вы как бы развивайте свой бизнес, вовремя отслюнявливайте налоги, мы вам дадим подъёмные, НО если наступит форс-мажор, то извините, плевали мы на вас "ваши ожидания - ваши проблемы!"
Услышьте, он же про пособие на ребёнка то ли своей жене, то ли кого-то из друзей рассказывает в размере 4800р, это интервью - на личном примере основано!!! Это не хайп, а честность!
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о российской власти.
«Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет.
Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.
Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог бы быть жестко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны.
Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!
Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически все руководство клуба в этой ситуации.
Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки.
Безусловно, им есть что сказать и возможно после окончания пандемии они сами примут определенные решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор.
Мое убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари», – сказал Селюк.
- Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
- Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»