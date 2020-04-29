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    Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о российской власти.

    «Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет.

    Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.

    Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог бы быть жестко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны.

    Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!

    Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически все руководство клуба в этой ситуации.

    Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки.

    Безусловно, им есть что сказать и возможно после окончания пандемии они сами примут определенные решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор.

    Мое убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари», – сказал Селюк.

    • Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
    • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии14
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      Рейтинг: +589

      ARSteven89 5 секунд назад

      В целом, всё это интервью про политику разжёг Сергей Егоров, который упорно потратил 75% времени футбольной беседы на вопросы про политику, а не самоизоляцию и спорт!
      А теперь по посту здесь:
      Аахахахах, этот толстый лысый мешок, отдыхающий на островах, ещё что-то оценивать вздумал! Ну тогда точно также прикрой варежку и Артемию Панарину, чё бы нет-то!!!
      Почему футболист должен продавать свою индивидуальную позицию за бумажки и считать, что власть во всём хороша, это же получается, что вся карьера - подкуп личного мнения!
      Жека Фролов, что виноват, что большинство клубов РПЛ на ГОСобеспечении и игроки засчёт ГОСденег зарплату получают, ну так и свалите (ГОСбабло) тогда из российского футбола, так и увидим настоящий уровень игры в стране, который итак всем понятен, чуть выше белорусского!!! Так может наши пацаны талантливые сразу в Европу будут уезжать и получать достойное футбольное образование (пример - Черышев), хотя о чём это я, у нас ведь тогда все футбольные школы помиру пойдут!
      И вообще, лысый, послушай внимательно главный посыл Фролова в интервью Футбольному Биги: "Людей загнали по домам, не дали денег на жизнь, оплату ЖКХ, кредитов, ипотек, обязали налогами, оброками, ещё и штрафы собирают - А КТО-ТО (чинуши, депутаты и власть имущие) в это время всё также ходит в рестораны обедать, проводит время в фитнес-центрах, которые для определённого круга лиц прекрасно открыты, даже одну ледовую площадку привёл в пример, где продолжают развлекаться и играть в хоккей те, кому дозволено! А ИПшек вообще кинули, вы как бы развивайте свой бизнес, вовремя отслюнявливайте налоги, мы вам дадим подъёмные, НО если наступит форс-мажор, то извините, плевали мы на вас "ваши ожидания - ваши проблемы!"
      Услышьте, он же про пособие на ребёнка то ли своей жене, то ли кого-то из друзей рассказывает в размере 4800р, это интервью - на личном примере основано!!! Это не хайп, а честность!

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      Рейтинг: +22176

      oyabun 7 минут назад

      Какая разница на чем ездит Фролов? А Селюку не говорили с детства, что заглядывать в чужой карман неприлично? Человек высказал свою гражданскую позицию. Фактически "герой нашего времени" на фоне всеобщего безмолвия.

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      Рейтинг: +731

      edw7777 19 минут назад

      Селюк, заткнись! Наплодили вас несколько десятков тысяч, так называемых сильных, для которых и старается эта путинская клика. Вы все сильные, а простые врачи, учителя, инженеры, рабочие, крестьяне..., которые не научились воровать, уходить от налогов, получать миллионы в день засчет гос.казны; это все слабаки, каких десятки миллионов. Это идеология таких, как ты. И тебе не понять честных и думающих людей. Хорошо, что нашелся такой человек среди футболистов, хотя и далеко не бедных людей. Нормальные люди честь не продают.

      1
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      Рейтинг: +703

      New Life 33 минуты назад

      Рабы на Феррари не ездят. Рабы пашут на галерах (вместо того, чтобы грести).

      1
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      Рейтинг: +1206

      afw13 37 минут назад

      а мне стыдно и странно что в России наплодились вот такие вот Селюки и "некоторые другие", которые начинают хаять и гнобить людей за высказывание собственного мнения, не совпадающего с "генеральной линией партии".

      3
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      Рейтинг: +703

      New Life 37 минут назад

      Селюк - мудак. Какие деньги платят Крылья, там что сидит дядя и печатает деньги Крыльев Советов ? И опять таки у государства нет собственных денег, единственный источник средств в гос.бюджете и соответственно в клубе - деньги налогоплательщиков, то есть всех нас.

      0
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      Рейтинг: +1338

      Genz 44 минуты назад

      Я знаю Фролова
      Нет у него Феррари. У него Пежо
      Селюк перепутал марки машин

      2
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      Рейтинг: +4673

      Viper for CSKA 53 минуты назад

      Хаххаха) "Работают с утра до вечера". Чтобы создать очереди из скорых у больниц, из людей у заводов, почт, в метро, а потом во всем обвинить "несознательных граждан", которые, ишь ты, не хотят подыхать с голоду и выходят на улицы, действительно нужно трудиться, не покладая рук. Вредительство - дело трудоёмкое. А вот эти рассказы про "до конца пандемии недовольным надо заткнуться" - вообще наводят на интересные мысли. Тезис: "сначала нужно объединиться, чтобы победить внешнего врага, а потом между собой разберемся" далеко не новый. Вот только для народа его применение ничем хорошим не заканчивается. А внешний враг, чтобы народ "сплотить", а именно в узде держать и всё туже затягивать удавку на его шее, всегда найдется.

      8
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      Рейтинг: +1501

      Mister_Tomsk 57 минут назад

      т.е. простых людей без феррари это что Селюк робами считает? конь епаный

      2
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      Рейтинг: +10888

      vladimir-7 > Mister_Tomsk 41 минуту назад

      Не обижай коня. Конь значительно лучше.

      4
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      Рейтинг: +115

      G.P. 58 минут назад

      Всё по делу. Больше на хайп похоже, чем на реальный крик души. Ещё бы Абрамович высказал что-то подобное :))

      То, что в России есть проблемы, пусть говорит народ, у которого эти проблемы, а не очередной миллионер в шортах.

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