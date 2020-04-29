Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о российской власти.

«Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет.

Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.

Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог бы быть жестко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны.

Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!

Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически все руководство клуба в этой ситуации.

Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки.

Безусловно, им есть что сказать и возможно после окончания пандемии они сами примут определенные решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор.

Мое убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари», – сказал Селюк.

Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».

Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»