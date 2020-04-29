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  • Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!»

Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!»

29 апреля 2020, 10:15
26

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о российской власти.

«Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет.

Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.

Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог бы быть жестко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны.

Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!

Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически все руководство клуба в этой ситуации.

Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки.

Безусловно, им есть что сказать и возможно после окончания пандемии они сами примут определенные решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор.

Мое убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари», – сказал Селюк.

  • Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
  • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Селюк Дмитрий
Комментарии (26)
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zra78
1588145389
Какой же этот Селюк ******!!!
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Viper for CSKA
1588145928
Хаххаха) "Работают с утра до вечера". Чтобы создать очереди из скорых у больниц, из людей у заводов, почт, в метро, а потом во всем обвинить "несознательных граждан", которые, ишь ты, не хотят подыхать с голоду и выходят на улицы, действительно нужно трудиться, не покладая рук. Вредительство - дело трудоёмкое. А вот эти рассказы про "до конца пандемии недовольным надо заткнуться" - вообще наводят на интересные мысли. Тезис: "сначала нужно объединиться, чтобы победить внешнего врага, а потом между собой разберемся" далеко не новый. Вот только для народа его применение ничем хорошим не заканчивается. А внешний враг, чтобы народ "сплотить", а именно в узде держать и всё туже затягивать удавку на его шее, всегда найдется.
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Мага 13
1588146897
а мне стыдно и странно что в России наплодились вот такие вот Селюки и "некоторые другие", которые начинают хаять и гнобить людей за высказывание собственного мнения, не совпадающего с "генеральной линией партии".
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edw7777
1588147968
Селюк, заткнись! Наплодили вас несколько десятков тысяч, так называемых сильных, для которых и старается эта путинская клика. Вы все сильные, а простые врачи, учителя, инженеры, рабочие, крестьяне..., которые не научились воровать, уходить от налогов, получать миллионы в день засчет гос.казны; это все слабаки, каких десятки миллионов. Это идеология таких, как ты. И тебе не понять честных и думающих людей. Хорошо, что нашелся такой человек среди футболистов, хотя и далеко не бедных людей. Нормальные люди честь не продают.
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oyabun
1588148693
Какая разница на чем ездит Фролов? А Селюку не говорили с детства, что заглядывать в чужой карман неприлично? Человек высказал свою гражданскую позицию. Фактически "герой нашего времени" на фоне всеобщего безмолвия.
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ARSteven89
1588149143
В целом, всё это интервью про политику разжёг Сергей Егоров, который упорно потратил 75% времени футбольной беседы на вопросы про политику, а не самоизоляцию и спорт! А теперь по посту здесь: Аахахахах, этот толстый лысый мешок, отдыхающий на островах, ещё что-то оценивать вздумал! Ну тогда точно также прикрой варежку и Артемию Панарину, чё бы нет-то!!! Почему футболист должен продавать свою индивидуальную позицию за бумажки и считать, что власть во всём хороша, это же получается, что вся карьера - подкуп личного мнения! Жека Фролов, что виноват, что большинство клубов РПЛ на ГОСобеспечении и игроки засчёт ГОСденег зарплату получают, ну так и свалите (ГОСбабло) тогда из российского футбола, так и увидим настоящий уровень игры в стране, который итак всем понятен, чуть выше белорусского!!! Так может наши пацаны талантливые сразу в Европу будут уезжать и получать достойное футбольное образование (пример - Черышев), хотя о чём это я, у нас ведь тогда все футбольные школы помиру пойдут! И вообще, лысый, послушай внимательно главный посыл Фролова в интервью Футбольному Биги: "Людей загнали по домам, не дали денег на жизнь, оплату ЖКХ, кредитов, ипотек, обязали налогами, оброками, ещё и штрафы собирают - А КТО-ТО (чинуши, депутаты и власть имущие) в это время всё также ходит в рестораны обедать, проводит время в фитнес-центрах, которые для определённого круга лиц прекрасно открыты, даже одну ледовую площадку привёл в пример, где продолжают развлекаться и играть в хоккей те, кому дозволено! А ИПшек вообще кинули, вы как бы развивайте свой бизнес, вовремя отслюнявливайте налоги, мы вам дадим подъёмные, НО если наступит форс-мажор, то извините, плевали мы на вас "ваши ожидания - ваши проблемы!" Услышьте, он же про пособие на ребёнка то ли своей жене, то ли кого-то из друзей рассказывает в размере 4800р, это интервью - на личном примере основано!!! Это не хайп, а честность!
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BarStep
1588152983
Первый раз с Селюком согласен.. Причём полностью, по каждой позиции..
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portero
1588153818
о как селюк... значит всё же рабы у нас есть и есть господа в том числе и селюк.
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Давид59
1588154156
Селюк - агент. Но похоже не только футбольный. На все тезисы Фролова по поводу неправильных действий власти у Селюка какая-то трамвайно-базарная логика: глянь на свои деньги и заткнись. Значит, если человек хорошо зарабатывает, он не имеет права критиковать власть?
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zigbert
1588175241
Совсем неудачный пример с Феррари.Да Фролов получает хорошую зарплату и живет не бедно. Но он имеет право высказать свою точку зрения по внутренней политике правительства. И что в этом плохого если он выразил мнение миллионов людей.
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