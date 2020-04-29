Президент «Урала» предложил транслировать РПЛ по федеральным телеканалам

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб хочет обратиться в РПЛ с предложением транслировать матчи турнира на федеральных телеканалах.

«Еще никто не знает, когда матчи начнутся и как это будет проходить — со зрителями или без. Хотелось бы, чтобы их показывали не только на «Матч Премьер», но и чтобы наше основное телевидение показывало. Конечно, мы будем обращаться. Но у нас до конца сезона есть обязательство перед «Матч Премьер» и телеканалом «Матч ТВ», поэтому будем обсуждать. Пока еще рано говорить

Доходы могут снизиться, а могут и не снизиться. Федеральные каналы тоже заинтересованы, чтобы хоть какой-то спорт показывать. Думаю, что если в мае или июне начнется футбол, то другого спорта не будет. Предполагаю, что федеральные каналы смогут найти какие-то деньги, чтобы платить футбольным клубам», — сказал Иванов.