«Боруссия» готова отпустить Санчо в случае подходящего предложения

Руководство дортмундской «Боруссии» не будет удерживать полузащитника Джейдона Санчо, если получит летом достойное предложение.

Контракт клуба с англичанином действует до 2022 года, и в нем не прописана сумма отступных за игрока. Среди главных претендентов на футболиста – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Боруссия» хочет за 20-летнего Санчо не менее 130 миллионов евро.