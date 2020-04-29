Агент Трабукки – об интересе к Кокорину в Италии: «Такой футболист будет там востребован. Большая проблема – он не гражданин Евросоюза»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о возможном будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина в Серии А.

«Интересует ли «Рома» Кокориным? Думаю, что да. Тем более в тяжелых финансовых условиях связанных с коронавирусом, такой качественный футболист как Кокорин будет востребован в Серии А летом. Большая проблема Кокорина, Дзюбы и Азмуна — то, что они не граждане Евросоюза, потому что существует лимит на переход таких футболистов из-под патронажа другой федерации. Надо надеяться, что та команда, которая хочет Александра, готова его взять как единственного легионера. Если подписываешь игрока из РПЛ, то лишаешь себя возможности подписать любого другого серба, бразильца, африканца, аргентинца», – сказал Трабукки.