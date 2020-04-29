Минспорта поможет вернуться в Россию легионерам

Министерство спорта России окажет помощь в возвращении иностранных футболистов на территорию страны. Сейчас въезд иностранцев ограничен до 1 мая.

«Вопрос мы прорабатываем. Он связан с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорта направило на согласование соответствующий документ – проект распоряжения. Как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.