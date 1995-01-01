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    Минспорта поможет вернуться в Россию легионерам

    Министерство спорта России окажет помощь в возвращении иностранных футболистов на территорию страны. Сейчас въезд иностранцев ограничен до 1 мая.

    «Вопрос мы прорабатываем. Он связан с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорта направило на согласование соответствующий документ – проект распоряжения. Как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

    • Сезон в России прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Большинство клубов поддержало вариант возобновления сезона 21 июня.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +441

      моэм 19 минут назад

      Может не стоит?...а в это время подтянуть наших ребят , многие из которых не хуже как минимум... плюсы?...создадим конкурентный резерв для сборной , где многовато "дедов" … и не дадим притащить в Россию заразу.

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