Минспорта поможет вернуться в Россию легионерам

Может не стоит?...а в это время подтянуть наших ребят , многие из которых не хуже как минимум... плюсы?...создадим конкурентный резерв для сборной , где многовато "дедов" … и не дадим притащить в Россию заразу.
Министерство спорта России окажет помощь в возвращении иностранных футболистов на территорию страны. Сейчас въезд иностранцев ограничен до 1 мая.
«Вопрос мы прорабатываем. Он связан с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорта направило на согласование соответствующий документ – проект распоряжения. Как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.
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