Главные новости дня. «Зенит» объявят чемпионом, если сезон не будет доигран; «Крылья» оштрафуют Фролова за критику российской власти

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Лосано может покинуть «Наполи» из-за Азмуна

Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»

РПЛ: «Чемпионат может возобновиться 21 или 28 июня»

РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

Капелло: «Реал» – единственный испанский клуб, который не разрушит пандемия»

Чемпионат Аргентины досрочно завершeн из-за пандемии коронавируса