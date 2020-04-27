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    Чемпионат Аргентины досрочно завершeн из-за пандемии коронавируса

    Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудо Тапиа объявил о решении досрочно завершить чемпионат страны.

    По словам функционера, на такой шаг пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

    Кроме того, Тапия сообщил, что в ближайшие два сезона ни одна из команд не покинет высший дивизион. При этом сохранится повышение в классе, поэтому число участников турнира через два года увеличится с 24 до 28.

    • Во всем мире зафиксировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом.
    • В чемпионате Аргентины было сыграно 23 тура, лидировал «Бока Хуниорс».

    Источник: El Universo

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