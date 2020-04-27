Чемпионат Аргентины досрочно завершeн из-за пандемии коронавируса

Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудо Тапиа объявил о решении досрочно завершить чемпионат страны.
По словам функционера, на такой шаг пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, Тапия сообщил, что в ближайшие два сезона ни одна из команд не покинет высший дивизион. При этом сохранится повышение в классе, поэтому число участников турнира через два года увеличится с 24 до 28.
- Во всем мире зафиксировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом.
- В чемпионате Аргентины было сыграно 23 тура, лидировал «Бока Хуниорс».
Источник: El Universo