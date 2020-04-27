Семин поддержал идею расширить РПЛ до 18 клубов на один сезон

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном увеличении числа участников РПЛ в сезоне-2020/21.

Сейчас в чемпионате играют 16 команд.

Если текущий розыгрыш турнира завершить не удастся, то из высшего дивизиона никто не вылетит.

При этом повышение в классе могут получить клубы-лидеры ФНЛ.

«Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион», – сказал Семин.

Семин: «Хочу, чтобы чемпионат продолжился и все мы побыстрее выздоровели»