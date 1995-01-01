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    Семин поддержал идею расширить РПЛ до 18 клубов на один сезон

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном увеличении числа участников РПЛ в сезоне-2020/21.

    • Сейчас в чемпионате играют 16 команд.
    • Если текущий розыгрыш турнира завершить не удастся, то из высшего дивизиона никто не вылетит.
    • При этом повышение в классе могут получить клубы-лидеры ФНЛ.

    «Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион», – сказал Семин.

    Семин: «Хочу, чтобы чемпионат продолжился и все мы побыстрее выздоровели»

    Источник: ТАСС

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