Семин поддержал идею расширить РПЛ до 18 клубов на один сезон

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном увеличении числа участников РПЛ в сезоне-2020/21.
- Сейчас в чемпионате играют 16 команд.
- Если текущий розыгрыш турнира завершить не удастся, то из высшего дивизиона никто не вылетит.
- При этом повышение в классе могут получить клубы-лидеры ФНЛ.
«Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион», – сказал Семин.
Семин: «Хочу, чтобы чемпионат продолжился и все мы побыстрее выздоровели»
Источник: ТАСС