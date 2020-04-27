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  • Евсеев: «Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Надеюсь, доиграем сезон»

Евсеев: «Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Надеюсь, доиграем сезон»

27 апреля 2020, 18:34
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что текущий сезон удастся доиграть.

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть два варианта развития событий, и есть четкие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо», – написал Евсеев в инстаграме.

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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SLADE2019
1588008606
Это где же, Вадик, ситуация стабилизировалась? Ты нверное не нашу статистику смотрел? Вот уж действительно, не стоит футболистам рассуждать на темы, не относящиеся к футболу!
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Юрэс
1588017235
Да САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЭТОЙ Ё......ННОЙ СИТУАЦИИ
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Юрэс
1588017377
Ээээ ,не ЧЕСТНЫЙ ,а НЕ С СО СТАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ
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Юрэс
1588017524
Об......т9..... А СО СТАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ
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vladimir-7
1588056933
Ну да, ситуация в стране заболевающих, якобы, стабилизировалась и заболевание людей идет постоянно вверх и стабильно.
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