Семак: «Дети требуют внимания, а ты думаешь об игроках, селекции. Даже в отпуск спокойно не поехать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, как совмещает работу и личную жизнь.
– Как тренеру объяснить семье, детям, что это работа, что вы должны понимать и принимать? Тренеры жертвуют семьей, чтобы двигаться вперед.
– Тренер – это работа, которая обязывает к полному погружению. Иногда, даже приходя домой, ты понимаешь, что дети требуют много внимания, но ты все равно будешь думать об игроках, потому что это твоя работа, ты живешь этим.
С утра встал и думаешь уже. За день что-то подготовили. Потом анализируешь тренировку, какие-то ситуации, связанные с игроками, селекцией, с руководством. Очень много факторов.
Погружение практически полное на протяжении всего времени. Даже в отпуск не можешь спокойно поехать, потому что постоянно какие-то вопросы возникают – одно, второе, третье.
Это такая работа, поэтому всегда нужно понимать и поддерживать. А тренерам – отдавать семье все свободное время, чтобы не чувствовали себя ущемленными в плане отношений любви и внимания.
- У Семака восемь своих детей.