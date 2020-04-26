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    Семак: «Дети требуют внимания, а ты думаешь об игроках, селекции. Даже в отпуск спокойно не поехать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, как совмещает работу и личную жизнь.

    – Как тренеру объяснить семье, детям, что это работа, что вы должны понимать и принимать? Тренеры жертвуют семьей, чтобы двигаться вперед.

    – Тренер – это работа, которая обязывает к полному погружению. Иногда, даже приходя домой, ты понимаешь, что дети требуют много внимания, но ты все равно будешь думать об игроках, потому что это твоя работа, ты живешь этим.

    С утра встал и думаешь уже. За день что-то подготовили. Потом анализируешь тренировку, какие-то ситуации, связанные с игроками, селекцией, с руководством. Очень много факторов.

    Погружение практически полное на протяжении всего времени. Даже в отпуск не можешь спокойно поехать, потому что постоянно какие-то вопросы возникают – одно, второе, третье.

    Это такая работа, поэтому всегда нужно понимать и поддерживать. А тренерам – отдавать семье все свободное время, чтобы не чувствовали себя ущемленными в плане отношений любви и внимания.

    • У Семака восемь своих детей.

    Источник: Инстаграм «Дела Футбольные»

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    26.04.2020 23:59
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