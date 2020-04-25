ВВС: власти Британии проведут встречи с медиками. Они хотят возобновить спортивные турниры в ближайшие недели

Власти Великобритании готовят ряд встреч с медиками, поскольку намерены возобновить спортивные турниры в ближайшие недели, пишет ВВС. Чиновники хотят получить от врачей рекомендации по каждому виду спорта.
О планах возобновить турниры уже уведомили премьер-министра Бориса Джонсона, который во время пандемии сам переболел коронавирусом.
- АПЛ планирует доиграть турнир без зрителей на нескольких стадионах.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити».
Источник: ВВС