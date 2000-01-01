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    ВВС: власти Британии проведут встречи с медиками. Они хотят возобновить спортивные турниры в ближайшие недели

    Власти Великобритании готовят ряд встреч с медиками, поскольку намерены возобновить спортивные турниры в ближайшие недели, пишет ВВС. Чиновники хотят получить от врачей рекомендации по каждому виду спорта.

    О планах возобновить турниры уже уведомили премьер-министра Бориса Джонсона, который во время пандемии сам переболел коронавирусом.

    Источник: ВВС

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