ВВС: власти Британии проведут встречи с медиками. Они хотят возобновить спортивные турниры в ближайшие недели

Власти Великобритании готовят ряд встреч с медиками, поскольку намерены возобновить спортивные турниры в ближайшие недели, пишет ВВС. Чиновники хотят получить от врачей рекомендации по каждому виду спорта.

О планах возобновить турниры уже уведомили премьер-министра Бориса Джонсона, который во время пандемии сам переболел коронавирусом.