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    В АПЛ планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

    Руководство АПЛ изучает варианты возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    По информации The Times, один из сценариев – доиграть оставшиеся туры без зрителей на нескольких стадионах, которые будут одобрены правительством страны.

    Таким образом, лига рассчитывает минимизировать риск распространения коронавируса, а также снизить нагрузку на медицинский персонал и полицию.

    Источник: The Times

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