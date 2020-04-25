В АПЛ планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

Руководство АПЛ изучает варианты возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
По информации The Times, один из сценариев – доиграть оставшиеся туры без зрителей на нескольких стадионах, которые будут одобрены правительством страны.
Таким образом, лига рассчитывает минимизировать риск распространения коронавируса, а также снизить нагрузку на медицинский персонал и полицию.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити».
Источник: The Times