Ибрагимович: «Пока не вижу смысла возвращаться в Италию»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что останется в Швеции еще на какое-то время.

«Конечно, меня беспокоит сложившаяся ситуация, я постоянно получаю свежую информацию о происходящем. Я рад, что могу тренироваться сейчас с «Хаммарбю», ведь в остальной Европе все заморожено. Особенно в Италии, где никто не может тренироваться, все вынуждены сидеть дома.

Никто не знает, когда я вернусь в Милан. Как только разрешат возобновить тренировки, я отправлюсь туда. Пока возвращаться в Италию не вижу смысла», – сказал 38-летний форвард.

В январе швед вернулся в «Милан».

Он провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

Контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона.

Ибрагимович забил гол в тренировочном матче «Хаммабрю»