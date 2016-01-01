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    Ибрагимович: «Пока не вижу смысла возвращаться в Италию»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что останется в Швеции еще на какое-то время.

    «Конечно, меня беспокоит сложившаяся ситуация, я постоянно получаю свежую информацию о происходящем. Я рад, что могу тренироваться сейчас с «Хаммарбю», ведь в остальной Европе все заморожено. Особенно в Италии, где никто не может тренироваться, все вынуждены сидеть дома.

    Никто не знает, когда я вернусь в Милан. Как только разрешат возобновить тренировки, я отправлюсь туда. Пока возвращаться в Италию не вижу смысла», – сказал 38-летний форвард.

    • В январе швед вернулся в «Милан».
    • Он провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
    • Контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона.

    Ибрагимович забил гол в тренировочном матче «Хаммабрю»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2365

      solodealer 1 час назад

      4 гола в 10 играх (ассист даже не в считаем)
      Показатель эффективности - 0,4
      У нас в чемпионате выше Ибры по этому показателю было бы только 7-8 человек...
      НО!!!
      Это РПЛ, а то - СЕРИЯ А!
      И...Ибре - 38 лет!)))

      3
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      Рейтинг: +1197

      FRZZ > solodealer 23 минуты назад

      Не один футболист российского чемпионата не может сравниться с 38 летним Ибрагимовичом.

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