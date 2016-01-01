Ибрагимович: «Пока не вижу смысла возвращаться в Италию»

4 гола в 10 играх (ассист даже не в считаем)
Показатель эффективности - 0,4
У нас в чемпионате выше Ибры по этому показателю было бы только 7-8 человек...
НО!!!
Это РПЛ, а то - СЕРИЯ А!
И...Ибре - 38 лет!)))
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что останется в Швеции еще на какое-то время.
«Конечно, меня беспокоит сложившаяся ситуация, я постоянно получаю свежую информацию о происходящем. Я рад, что могу тренироваться сейчас с «Хаммарбю», ведь в остальной Европе все заморожено. Особенно в Италии, где никто не может тренироваться, все вынуждены сидеть дома.
Никто не знает, когда я вернусь в Милан. Как только разрешат возобновить тренировки, я отправлюсь туда. Пока возвращаться в Италию не вижу смысла», – сказал 38-летний форвард.
- В январе швед вернулся в «Милан».
- Он провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
- Контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона.
Ибрагимович забил гол в тренировочном матче «Хаммабрю»