«Интер» может подписать летом Вертонгена, Эмерсона, Артура и Мертенса

«Интер» грядущим летом планирует укрепить состав как минимум четырьмя игроками.
По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист миланского клуба входят два защитника, хавбек и нападающий.
Оборону «Интер» хочет усилить Эмерсоном («Челси») и Яном Вертонгеном («Тоттенхэм»), среднюю линию – Артуром («Барселона»), атаку – Дрисом Мертенсом («Наполи»).
- Оба бельгийца из этого списка по окончании сезона получат статус свободного агента.
- Рыночная стоимость Эмерсона – 24 миллиона евро, Артура – 56 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport