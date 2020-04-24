«Интер» может подписать летом Вертонгена, Эмерсона, Артура и Мертенса

«Интер» грядущим летом планирует укрепить состав как минимум четырьмя игроками.

По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист миланского клуба входят два защитника, хавбек и нападающий.

Оборону «Интер» хочет усилить Эмерсоном («Челси») и Яном Вертонгеном («Тоттенхэм»), среднюю линию – Артуром («Барселона»), атаку – Дрисом Мертенсом («Наполи»).