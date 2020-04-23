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    «Интер» может подписать летом Вертонгена, Эмерсона, Артура и Мертенса

    «Интер» грядущим летом планирует укрепить состав как минимум четырьмя игроками.

    По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист миланского клуба входят два защитника, хавбек и нападающий.

    Оборону «Интер» хочет усилить Эмерсоном («Челси») и Яном Вертонгеном («Тоттенхэм»), среднюю линию – Артуром («Барселона»), атаку – Дрисом Мертенсом («Наполи»).

    • Оба бельгийца из этого списка по окончании сезона получат статус свободного агента.
    • Рыночная стоимость Эмерсона – 24 миллиона евро, Артура – 56 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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