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    Экс-полузащитник «Зенита» Власов объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов принял решение завершить профессиональную карьеру.

    – Сегодня можно говорить, что Олег Власов завершил карьеру?

    – Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошeл. Куда уже возобновлять.

    – Готовы были рассматривать варианты?

    – В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.

    – Время подводить итоги? С чего бы начали?

    – Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чeм вспоминать.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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