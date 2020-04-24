Экс-полузащитник «Зенита» Власов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов принял решение завершить профессиональную карьеру.

– Сегодня можно говорить, что Олег Власов завершил карьеру?

– Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошeл. Куда уже возобновлять.

– Готовы были рассматривать варианты?

– В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.

– Время подводить итоги? С чего бы начали?

– Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чeм вспоминать.