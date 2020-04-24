Экс-полузащитник «Зенита» Власов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов принял решение завершить профессиональную карьеру.
– Сегодня можно говорить, что Олег Власов завершил карьеру?
– Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошeл. Куда уже возобновлять.
– Готовы были рассматривать варианты?
– В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.
– Время подводить итоги? С чего бы начали?
– Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чeм вспоминать.
- Хавбеку в декабре исполнится 36 лет.
- Помимо «Зенита» и «Ленинградца» Власов выступал за «Сатурн», «Терек», «Торпедо», «Мордовию», тульский «Арсенал» и петербургское «Динамо».
Источник: «Спорт уик-энд»