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  • Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу, но пока работаю в «Зените» – не могу»

Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу, но пока работаю в «Зените» – не могу»

24 апреля 2020, 15:53
20

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев дал понять, что не будет давать комментарии касательно заявлений и действий нападающего Артема Дзюбы, пока работает в петербургском клубе.

– Ваши взаимоотношения с Артeмом Дзюбой. Артeм много чего наговорил про вас. Вам есть чем ответить ему?

– Я не буду комментировать слова Артeма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придeт время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.

  • Конфликт между Малафеевым и Дзюбой возник в начале 2018 года.
  • Перед домашним чемпионатом мира футболист хотел уйти в другую команду за игровой практикой, а функционер его не отпускал.
  • Три недели назад Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки заявил, что с Малафеевым «ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует».

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1587734520
Гнать грязной метлой этого Дзюбу до самой столицы.
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САДЫЧОК
1587734838
Мне , неприятно , что в Зените играет Дзюба , позорящий клуб !
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bset
1587735176
Легенда клуба Малафеев против карманного вора Дзюбы, один раз выстрелившего на ЧМ. Думаю, очевидно, на чьей стороне будет большинство.
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valkam72
1587736032
Вот тогда мы и поржём над питерснёй.
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морозз
1587739686
Да понятно что расскажет...как тырил у Славы в раздевалке деньги и за глаза обсерал не по детски! Став бомжом, стал вести себя как бомж!
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sochi-2013
1587740096
Диванный герой с фигой в кармане!
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ufos73
1587740822
Зачем много? Достаточно 4 всем известных слов! Зюба пошел на х...!
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Маленький
1587743532
"Я не змея" по крайней мере пока. Может автобиография у Малафеева выйдет скоро?
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altezzik
1587744617
Хоть сколько бы Дзюба ни забивал голов, симпатии человеческой к нему не появляется. Ведет себя как обезьяна.
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zigbert
1587839545
Наверняка эти слова нелицеприятные.
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