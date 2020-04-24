Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу, но пока работаю в «Зените» – не могу»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев дал понять, что не будет давать комментарии касательно заявлений и действий нападающего Артема Дзюбы, пока работает в петербургском клубе.

– Ваши взаимоотношения с Артeмом Дзюбой. Артeм много чего наговорил про вас. Вам есть чем ответить ему?

– Я не буду комментировать слова Артeма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придeт время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.