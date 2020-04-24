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    Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу, но пока работаю в «Зените» – не могу»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев дал понять, что не будет давать комментарии касательно заявлений и действий нападающего Артема Дзюбы, пока работает в петербургском клубе.

    – Ваши взаимоотношения с Артeмом Дзюбой. Артeм много чего наговорил про вас. Вам есть чем ответить ему?

    – Я не буду комментировать слова Артeма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придeт время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.

    • Конфликт между Малафеевым и Дзюбой возник в начале 2018 года.
    • Перед домашним чемпионатом мира футболист хотел уйти в другую команду за игровой практикой, а функционер его не отпускал.
    • Три недели назад Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки заявил, что с Малафеевым «ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует».

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии20
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      Рейтинг: +6

      tsvetkovnikitayzih 36 минут назад



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      Рейтинг: +8693

      ufos73 43 минуты назад

      Зачем много? Достаточно 4 всем известных слов! Зюба пошел на х...!

      0
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      Рейтинг: +3814

      sochi-2013 55 минут назад

      Диванный герой с фигой в кармане!

      -1
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      Рейтинг: +2948

      морозз 1 час назад

      Да понятно что расскажет...как тырил у Славы в раздевалке деньги и за глаза обсерал не по детски! Став бомжом, стал вести себя как бомж!

      0
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      Рейтинг: +3642

      Alekxei Z. 1 час назад

      Дзюба сейчас нац-герой , прима Зенита , конечно Малафеев своими откровениями может и без работы остаться.
      Заинтриговал , будем ждать, хотя и так многие знают Дзюбу как нерукопожатного.

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      Рейтинг: +20039

      пьяныйхоровод > Alekxei Z. 1 час назад

      Малафеев без работы не останется - у него свой бизьнес .

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      Рейтинг: +3642

      Alekxei Z. > пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну ссорится с Газпромом - себе дороже.

      0
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      Рейтинг: +97

      borat-chmo 1 час назад

      Во как Деревяшку все боятся!

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      Рейтинг: +167

      valkam72 2 часа назад

      Вот тогда мы и поржём над питерснёй.

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      Рейтинг: +14319

      bset 2 часа назад

      Легенда клуба Малафеев против карманного вора Дзюбы, один раз выстрелившего на ЧМ. Думаю, очевидно, на чьей стороне будет большинство.

      1
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      Рейтинг: +1155

      FENIX-SL > bset 2 часа назад

      себе в ладошку выстрелевшего
      когда через лет 10 вскроется каким образом россия получила чм и победила тот же египет на самом деле..тогда людям будет вообще стыдно что прославляли дзюбу

      0
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      Рейтинг: +1523

      klim2m > bset 2 часа назад

      А когда это он выстрелил ???? Был гам ном и есть гамно

      1
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      Рейтинг: +3960

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Мне , неприятно , что в Зените играет Дзюба , позорящий клуб !

      1
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      Рейтинг: +3831

      порт 2 часа назад

      Гнать грязной метлой этого Дзюбу до самой столицы.

      4
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      Рейтинг: +16367

      DOCTOR PENALTY > порт 2 часа назад

      Только не забудьте, пожалуйста - для Тушино он невъездной!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3524

      BarStep > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это на волоколамке, а ему по ленинградке пилить..

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