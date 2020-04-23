Евсеев – об игре против Зидана: «Держал его буквально зубами. Впился в его лысину до крови»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил свое противостояние с Зинедином Зиданом в матчах «Локомотива» и «Реала» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность.

Когда «Локомотив» попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира, чемпион Европы, обладатель «Золотого мяча». Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать, как Зидан сыграет. Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле.

Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах», – написал Евсеев в инстаграме.