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    Евсеев – об игре против Зидана: «Держал его буквально зубами. Впился в его лысину до крови»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил свое противостояние с Зинедином Зиданом в матчах «Локомотива» и «Реала» на групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность.

    Когда «Локомотив» попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира, чемпион Европы, обладатель «Золотого мяча». Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

    Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать, как Зидан сыграет. Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле.

    Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах», – написал Евсеев в инстаграме.

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    Публикация от text (@vadimevseev16)

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +88

      borat-chmo 2 минуты назад

      Вадим серьезный х.. вам)

      0
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      Рейтинг: +1067

      Romantic2010 52 минуты назад

      Тот Локомотив эталон команды. К чему надо стремиться!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2905

      mopecekca 1 час назад

      согласен, Зидан сильная личность...таковой и останется, не то что ты -жополиз

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      Рейтинг: +16348

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Сильный пример - как надо относиться к делу. """""""_____

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      Рейтинг: +329

      Алехсбургер. 3 часа назад

      много Евсеева...много.
      Есть видение ,что Палычу не долго шпалу под мышкой держать..

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