«Челси» интересуется Габриэлем и Осимхеном из «Лилля»

«Челси» может во время летнего трансферного окна усилить состав двумя игроками «Лилля».
По информации Le10Sport, лондонский клуб проявляет интерес к центральному защитнику Габриэлю и форварду Виктору Осимхену.
- В текущем сезоне бразилец забил один мяч в 34 играх. Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
- Нигериец за указанный период отличился 18 голами и шестью ассистами в 38 матчах. Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.
Источник: Le10Sport
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