«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил о готовности клуба предоставить стадион «Открытие Арена» врачам для борьбы с коронавирусом.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», – сказал Цорн.