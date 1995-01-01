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    «Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил о готовности клуба предоставить стадион «Открытие Арена» врачам для борьбы с коронавирусом.

    «Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», – сказал Цорн.

    • Вместимость «Открытие Арены» – 45 360 человек.
    • Ранее «Зенит» выразил готовность предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.
    • В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек, 513 из них умерли.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22165

      oyabun 47 минут назад

      Борьба на стадионе, на газоне с вирусом?! Я всё понимаю, но до маразма то зачем доводить?

      1
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      Рейтинг: -26

      Фанат Рубина > oyabun 45 минут назад

      реал отдал стадион, юве, бавария, тоттенхэм мб кто то еще я хз

      -1
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      ...
      Рейтинг: +22165

      oyabun > Фанат Рубина 4 минуты назад

      Ссылку пожалуйста, на данную инфу. Что то слабо верится.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну может быть и пригодится стадион.

      0
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      Рейтинг: +12878

      vka1970 1 час назад

      Надеюсь до этого не дойдёт, иначе в стране просто народ закончится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4912

      серега кашин 2 часа назад

      ну тогда бы койки больнычные поставьте

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