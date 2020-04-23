«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил о готовности клуба предоставить стадион «Открытие Арена» врачам для борьбы с коронавирусом.
«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», – сказал Цорн.
- Вместимость «Открытие Арены» – 45 360 человек.
- Ранее «Зенит» выразил готовность предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.
- В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек, 513 из них умерли.
Источник: ТАСС