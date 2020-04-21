Эредивизие по решению правительства не возобновится раньше осени

Правительство Нидерландов выпустило директиву, согласно которой профессиональные футбольные турниры в стране не возобновятся ранее 1 сентября из-за пандемии коронавируса. Играть нельзя даже при пустых трибунах.
Ранее некоторые города Нидерландов предложили досрочно завершить текущий сезон и в сентябре, когда снимут ограничения, начать новый.
- В Эредивизие лидирует «Аякс».
- УЕФА рекомендовал национальные чемпионаты доиграть.
- По всему миру от коронавируса умерло более 171000 человек.
Источник: Football Oranje