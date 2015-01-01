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    УЕФА рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

    УЕФА дал настоятельную рекомендацию доиграть национальные чемпионаты и кубки.

    Руководство УЕФА связалось с 55 членами ассоциации с и представило им обновленную информацию о вариантах продолжения сезона. Странам рекомендовано доиграть чемпионаты, однако в случае досрочного завершения сезона организация разработает для национальных лиг план выступления в еврокубках.

    Окончательные решения будут объявлены после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

    AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8033

      alex1951 1 час назад

      Товарищ УЕФА,а вы посоветовались с товарищем Коронавирусовым?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +616

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Просто кинуть жребий.

      1
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