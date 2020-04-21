УЕФА рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

УЕФА дал настоятельную рекомендацию доиграть национальные чемпионаты и кубки.

Руководство УЕФА связалось с 55 членами ассоциации с и представило им обновленную информацию о вариантах продолжения сезона. Странам рекомендовано доиграть чемпионаты, однако в случае досрочного завершения сезона организация разработает для национальных лиг план выступления в еврокубках.

Окончательные решения будут объявлены после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют