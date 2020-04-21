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    Медведев: «Газпром Арену можно использовать для развертывания госпиталя»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб готов предоставить «Газпром Арену» для размещения госпиталя.

    «Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», — цитирует Медведева «Фонтанка».

    • По последним данным, в Петербурге зафиксировано 1973 случая заболевания коронавирусом.

    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5532

      paracetamol 15 минут назад

      Очумел, Медведь, вирусные же ее заразят, потом не отчистишь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8031

      alex1951 1 час назад

      А как же ЕВРО?
      Пиарится этт хорошо, смотри не пожалей потом,
      понты они ничего не стоят...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2447

      Павелий 1 час назад

      А можно было просто не сторить и съэкономить бюджетные деньги.

      0
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