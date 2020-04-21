Медведев: «Газпром Арену можно использовать для развертывания госпиталя»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб готов предоставить «Газпром Арену» для размещения госпиталя.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», — цитирует Медведева «Фонтанка».