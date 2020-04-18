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    Дибала – о своем состоянии после заболевания коронавирусом: «Мне уже гораздо лучше»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как себя чувствует, переболев коронавирусом.

    «Всe хорошо, мне гораздо лучше, ведь прошло уже много времени с тех пор, как мы с Орианой заразились. Теперь ничего не поделаешь, мы остаeмся дома, потому что в Италии пока нельзя выходить на улицу. Но нам и так весело, мы найдeм чем заняться. А еще мы постоянно тренируемся», – сказал аргентинец.

    • 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

    Источник: La Gazzetta Dello Sport

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