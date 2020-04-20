Дибала – о своем состоянии после заболевания коронавирусом: «Мне уже гораздо лучше»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как себя чувствует, переболев коронавирусом.
«Всe хорошо, мне гораздо лучше, ведь прошло уже много времени с тех пор, как мы с Орианой заразились. Теперь ничего не поделаешь, мы остаeмся дома, потому что в Италии пока нельзя выходить на улицу. Но нам и так весело, мы найдeм чем заняться. А еще мы постоянно тренируемся», – сказал аргентинец.
- 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
- Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.
Источник: La Gazzetta Dello Sport