Дибала – о своем состоянии после заболевания коронавирусом: «Мне уже гораздо лучше»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как себя чувствует, переболев коронавирусом.

«Всe хорошо, мне гораздо лучше, ведь прошло уже много времени с тех пор, как мы с Орианой заразились. Теперь ничего не поделаешь, мы остаeмся дома, потому что в Италии пока нельзя выходить на улицу. Но нам и так весело, мы найдeм чем заняться. А еще мы постоянно тренируемся», – сказал аргентинец.