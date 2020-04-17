Дибала надел маску с изображением стран, пострадавших от коронавируса. России там нет

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал запись в своем инстаграме, посвященную пандемии коронавируса.

Он выложил фото, где на его лице изображена маска с флагами 16 стран, которые пострадали от этой болезни, среди которых нет России, хотя известно, что в РФ от этой инфекции пострадали более 27 тысяч человек. При этом официально зарегистрировано 232 летальных исхода.

«Сейчас маска используется для защиты, а завтра – как возможность определить, кто мы такие. Помогите поддержать тех, кто никогда не сдается», – написал аргентинец, переболевший коронавирусом.

Чемпионат Италии, как и ряд других лиг, приостановлен на неопределенный срок.

Дибала в текущем сезоне отыграл 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.