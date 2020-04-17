Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дибала надел маску с изображением стран, пострадавших от коронавируса. России там нет

Дибала надел маску с изображением стран, пострадавших от коронавируса. России там нет

17 апреля 2020, 00:40
5

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал запись в своем инстаграме, посвященную пандемии коронавируса.

Он выложил фото, где на его лице изображена маска с флагами 16 стран, которые пострадали от этой болезни, среди которых нет России, хотя известно, что в РФ от этой инфекции пострадали более 27 тысяч человек. При этом официально зарегистрировано 232 летальных исхода.

«Сейчас маска используется для защиты, а завтра – как возможность определить, кто мы такие. Помогите поддержать тех, кто никогда не сдается», – написал аргентинец, переболевший коронавирусом.

  • Чемпионат Италии, как и ряд других лиг, приостановлен на неопределенный срок.
  • Дибала в текущем сезоне отыграл 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Пауло Дибалы
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1587074282
все флаги не поместились бы, а по числу летальных исходов мы в 20-ку не входим(слава Богу),а он я думаю руководствовался в том числе и этими показателями, да и вряд ли на западе в СМИ о России много говорят...
Ответить
моэм
1587103499
Мы знаем , что на западе многие игроки в футбол соответствуют понятию футболист - т.е. человек малообразованный , интеллектуально недоразвитый , с небольшим количеством мозгов и плохим знание географии...но может Дибала всё аки не дебил ?...а просто забыл про наш флаг?
Ответить
кто там
1587105283
Так там многих стран нет. Или флаг России должен впереди планеты всей?
Ответить
Axe111
1587105648
Ну и к чему этот заголовок,точнее его окончание????? АААААААА ТАМ НЕТ РОССИИ ВСЕ ПИ**** ОН РУСОФОБ
Ответить
Dizayner
1587108596
если брать в общем, то пострадали 210 стран, так что же теперь все страны туда помещать? вам, ребята, походу писать больше не о чем, тогда не надо хотя бы ради клика хрень всякую гнать, ладно7 у людей из-за эпидемии итак нервы на пределе, а вы тут еще со своей хреновиной, флага Росии там нет. вы нормальные вообще???
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
Вчера, 20:46
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
Вчера, 17:00
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
Вчера, 16:35
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
Вчера, 13:46
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
Вчера, 08:45
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+