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    Дибала надел маску с изображением стран, пострадавших от коронавируса. России там нет

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал запись в своем инстаграме, посвященную пандемии коронавируса.

    Он выложил фото, где на его лице изображена маска с флагами 16 стран, которые пострадали от этой болезни, среди которых нет России, хотя известно, что в РФ от этой инфекции пострадали более 27 тысяч человек. При этом официально зарегистрировано 232 летальных исхода.

    «Сейчас маска используется для защиты, а завтра – как возможность определить, кто мы такие. Помогите поддержать тех, кто никогда не сдается», – написал аргентинец, переболевший коронавирусом.

    • Чемпионат Италии, как и ряд других лиг, приостановлен на неопределенный срок.
    • Дибала в текущем сезоне отыграл 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.

    text 16 Апр 2020 в 11:24 PDT

    Источник: Инстаграм Пауло Дибалы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      GreyDM 58 минут назад

      все флаги не поместились бы, а по числу летальных исходов мы в 20-ку не входим(слава Богу),а он я думаю руководствовался в том числе и этими показателями, да и вряд ли на западе в СМИ о России много говорят...

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