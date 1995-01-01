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    Кокорин о праздновании гола: «Странно выглядит. Нужно придумать что-то новое»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему решил изменить манеру празднования гола с сосанием пальца.

    «Начал так праздновать голы, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому нужно придумать что-то новое», – приводит слова Кокорина «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал ТНТ.

    • Осенью 2018 года футболист принял участие в избиении трех человек в центре столицы, после чего оказался за решеткой.
    • Он вышел по УДО в сентябре 2019-го, а этой зимой перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

    Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

    Александр Кокорин / Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2423

      playsh 43 минуты назад

      Да ладно,Саша,не стесняйся,соси дальше,мы люди взрослые,поймём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16178

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Это выглядит не странно, это выглядит просто дебильно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +279

      GreyDM > DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      я бы сказал -пошло ("гомосячно,"что ли)
      ))))

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