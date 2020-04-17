Кокорин о праздновании гола: «Странно выглядит. Нужно придумать что-то новое»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему решил изменить манеру празднования гола с сосанием пальца.

«Начал так праздновать голы, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому нужно придумать что-то новое», – приводит слова Кокорина «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал ТНТ.

Осенью 2018 года футболист принял участие в избиении трех человек в центре столицы, после чего оказался за решеткой.

Он вышел по УДО в сентябре 2019-го, а этой зимой перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

Александр Кокорин / Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь