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  • Кокорин о праздновании гола: «Странно выглядит. Нужно придумать что-то новое»

Кокорин о праздновании гола: «Странно выглядит. Нужно придумать что-то новое»

17 апреля 2020, 00:13
5

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему решил изменить манеру празднования гола с сосанием пальца.

«Начал так праздновать голы, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому нужно придумать что-то новое», – приводит слова Кокорина «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал ТНТ.

  • Осенью 2018 года футболист принял участие в избиении трех человек в центре столицы, после чего оказался за решеткой.
  • Он вышел по УДО в сентябре 2019-го, а этой зимой перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

Александр Кокорин / Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1587074281
Это выглядит не странно, это выглядит просто дебильно.
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Plyash
1587075165
Да ладно,Саша,не стесняйся,соси дальше,мы люди взрослые,поймём.
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Давид59
1587107811
Давай, разучивай сальто. Заболотный не обидится
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Retiremen_VMF
1587108345
После мест не столь отдаленных можно подумать все, что угодно. Праздновать гол нужно эмоционально или не праздновать вообще. А то минипостановка какая то получается с кучей вариаций куда нужно еще совать этот палец.
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