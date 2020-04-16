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  • Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

16 апреля 2020, 23:21
18

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высоко оценил выступление нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».

По его словам, 29-летний форвард является лучшим футболистом страны.

«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • Кокорин перебрался в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду бесплатно.
  • Ранее сообщалось, что игрок интересен европейским клубам, в том числе римскому «Лацио».

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Миранчук Алексей Миранчук Антон Головин Александр
Комментарии (18)
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порт
1587071137
Дзюбу гнать на вольные хлеба.
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Kruglov2412
1587072309
Тимур Гурцкая оно что ли??? Это первое второе талант??? Людей стульями лупить ну да!!! О чем разговор бред полный!!!
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Plyash
1587076099
Гурцкая как агент совсем бездарен,коли Кокора ставит выше Головина.Чем он запомнился за свой тридцатник,кроме шампанского и стульев?Иди лучше в эксперты к Канделаки в программу,там разрешают лопотать чушь всякую,тебе как раз по умственному развитию будет.
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Lilipyt
1587086038
Когда Кокорина распиарили в Динамо и начали платить невероятные суммы, он забил на футбол и начал играть абы как. Не важно на сколько талантливый игрок, а важно каких целей он добился. Кокорин упустил свой поезд славы и теперь ему остается пожинать плоды своего р@сп&здяйств@. Когда он закончит карьеру, о нем ни кто не вспомнит.
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BlackMurder
1587093570
Миранчуки очень хороши, как и Головин
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vladimir-7
1587099905
Так нападающий Кокорин в законе, поэтому лучше полузащитников. Гурцкий ( так на мужичка похоже) в следующий раз сравнивай напа с вратарем.
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Viper for CSKA
1587099982
Хаххаха) Как же всё таки тяжело быть агентом. Такую чушь с серьезным лицом нести ради денег приходится. Бедняги. Ваш Кокорин никому не был нужен за пределами РПЛ в отличие от Головина, а когда был шанс себя показать, например, в Сборной, он заваливал крупные турниры, как на Евро 2016. В еврокубках опять же никогда не выделялся. Господи, да даже Смолов бывал лучшим бомбардиром чемпионата, играл в Феенорде, а сейчас хватило духу уехать в Испанию. А Кокорин отметился только тюрягой, Монако и подозрительно близкой дружбой с ещё один сбитым из-за своего отвратного характера, справедливо выкинутым из ЦСКА и заодно с Кокошей отсидевшим (куда без этого) летчиком.
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фанат джигурды
1587103386
«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались." "Он делает на поле большую разницу." Если с первым тезисом агента всё мутно, то со вторым вообще непонятно. Агент забыл упомянуть, что Кокорин забил больше мячей, чем Анюков, Джикия и Набабкин.
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BarStep
1587108232
Глупый этот агент какой-то.. Сравнил х** с пальцем, все вышеперечисленные игроки - разноплановые и выполняют на поле не сравнимый функционал..
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zigbert
1587146142
На то он и агент чтобы сделать рекламу игроку с которым он имеет отношения. Кокорин не сильнее Азмуна и того же Жзюбы.
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