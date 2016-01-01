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    Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высоко оценил выступление нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».

    По его словам, 29-летний форвард является лучшим футболистом страны.

    «Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.

    Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • Кокорин перебрался в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду бесплатно.
    • Ранее сообщалось, что игрок интересен европейским клубам, в том числе римскому «Лацио».

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      vmonomah17 8 минут назад

      Талант есть, а мозгов нет. Второй балотелли.

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