Агент: «Кокорин – лучший футболист России. Миранчуки и Головин даже рядом не стоят»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высоко оценил выступление нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».

По его словам, 29-летний форвард является лучшим футболистом страны.

«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.