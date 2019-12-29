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    В Австрии вслед за Германией и Чехией клубам разрешили возобновить тренировки

    С 20 апреля клубы Австрии могут возобновить тренировки на своих базах. Такая директива поступила от правительства страны, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    Ранее власти разрешили вернуться к тренировкам немецким и чешским клубам. В Германии на базе уже работает, в частности, «Бавария».

    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В Германии если сезон и возобновится, то как минимум до сентября матчи будут проходить без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 128000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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