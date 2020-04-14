Черчесов: «Разве можно убитые поля 90-х сравнить с нынешними великолепными стадионами?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему российские футболисты перестали стремиться играть в Европе.

– Перед эпидемией одна из самых громких новостей – гол Смолова мадридскому «Реалу». Вы сами играли в Бундеслиге, многие партнеры по «Спартаку» и сборной выступали в Италии, Франции, Испании, Португалии. Почему сегодня «наш человек» в «Монако» или «Сельте» – большая редкость?

– Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 90-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном – небо и земля.

Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.