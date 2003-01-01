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    Быстров – о зарплатах: «Какое может быть сочувствие футболистам, когда в стране ситуация вышла из-под контроля»

    Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем отношении к решению ряда клубов снизить зарплаты футболистов после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса.

    «Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля, это нормальная ситуация, сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит денег должен получать меньше. В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • На снижение зарплат согласились игроки «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других клубов РПЛ и европейских чемпионатов.

    Источник: «Матч ТВ»

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