Быстров – о зарплатах: «Какое может быть сочувствие футболистам, когда в стране ситуация вышла из-под контроля»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем отношении к решению ряда клубов снизить зарплаты футболистов после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса.

«Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля, это нормальная ситуация, сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит денег должен получать меньше. В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».