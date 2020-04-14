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  • УЕФА: «Пока нет никаких решений о возобновлении или завершении сезона»

УЕФА: «Пока нет никаких решений о возобновлении или завершении сезона»

14 апреля 2020, 14:54

В УЕФА заявили, что пока нет никаких решений относительно возобновления или завершения текущего сезона европейских чемпионатов.

«Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Ассоциации европейских лиг (АЕЛ), в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона», – сказали в УЕФА.

  • Ранее сообщалось, что УЕФА и АЕК достигли соглашения относительно сроков завершения сезона в Европе. По этой информации, все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей в августе, а в июне и июле без зрителей завершатся игры внутренних турниров.

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа
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