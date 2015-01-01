Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

я думаю, года два в футбол вообще поиграть не удастся. либо только с 1000 болельщиками на стадионе - по несколько десятков в каждом секторе и отдельно друг от друга
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут завершить в августе.
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Для осуществления такого сценария необходимо, чтобы внутренние чемпионаты стран были возобновлены не позднее середины июня.
Аннулировать результаты ЛЧ и ЛЕ в УЕФА не хотят, поскольку это грозит проблемами с выполнением обязательств перед телевещателями.