Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут завершить в августе.

По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.

Для осуществления такого сценария необходимо, чтобы внутренние чемпионаты стран были возобновлены не позднее середины июня.

Аннулировать результаты ЛЧ и ЛЕ в УЕФА не хотят, поскольку это грозит проблемами с выполнением обязательств перед телевещателями.