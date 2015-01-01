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    Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

    Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут завершить в августе.

    По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.

    Для осуществления такого сценария необходимо, чтобы внутренние чемпионаты стран были возобновлены не позднее середины июня.

    Аннулировать результаты ЛЧ и ЛЕ в УЕФА не хотят, поскольку это грозит проблемами с выполнением обязательств перед телевещателями.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +270

      Алекс636363 1 час назад

      я думаю, года два в футбол вообще поиграть не удастся. либо только с 1000 болельщиками на стадионе - по несколько десятков в каждом секторе и отдельно друг от друга

      1
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      Рейтинг: +2073

      Аристократ Олжик 4 часа назад

      Думаю самое время перейти на систему весна-осень, и тогда проблем с чм в Катаре не будет

      2
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      Рейтинг: +5459

      paracetamol 5 часов назад

      Все о деньгах думают, а не о людях, мля!

      1
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      Рейтинг: +7995

      alex1951 6 часов назад

      Главное галочку поставить.....
      С таким же успехом можно и ЕВРО2020 можно прокрутить.....
      Скажем играть каждый день,продолжительность игры сократить до 30 минут,на трибуны пускать по 59 фанатов. И вообще провести его на Фарерах ,где Корона замечена не была)))))

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