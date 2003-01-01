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    Дюков: «Оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах организации касательно дальнейшего розыгрыша РПЛ сезона-2019/20

    «Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно – зависит от эпидемиологической обстановки.

    Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие», — сказал Дюков.

    • Ранее было принято решение о приостановке всех спортивных мероприятий в России до 31 мая.

    РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая

    Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно»

    Источник: «Коммерсант»

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