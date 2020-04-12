Чалов – о паузе в чемпионате: «Просыпаюсь в 12. Наконец-то можно выспаться»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как он проводит тренировки во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

«Я просыпаюсь где-то в часов 12. Наконец-то можно выспаться. К часам четырем я уже совсем проснулся, можно начинать тренироваться, Присылают каждый день программу, ее выполнение нужно записывать на видео и отправлять. Жонглирую маленьким мячиком, пока не разобью что-нибудь», – сказал форвард.