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    Чалов – о паузе в чемпионате: «Просыпаюсь в 12. Наконец-то можно выспаться»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как он проводит тренировки во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

    «Я просыпаюсь где-то в часов 12. Наконец-то можно выспаться. К часам четырем я уже совсем проснулся, можно начинать тренироваться, Присылают каждый день программу, ее выполнение нужно записывать на видео и отправлять. Жонглирую маленьким мячиком, пока не разобью что-нибудь», – сказал форвард.

    • Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.
    • ЦСКА идет в туриной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.
    • Чалов в этом розыгрыше РПЛ забил пять мячей.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +436

      elessar arnor 24 минуты назад

      не надо Феде давать комментарии, ой не надо..

      0
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      Рейтинг: +2790

      Борат 43 минуты назад

      Просыпаюсь в 12, тренируюсь до 8, потом бухаю до 3х ночи ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 1 час назад

      то то по полю последнее время сонный ползал...

      0
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      Рейтинг: +469

      кто там 1 час назад

      На тренировках не высыпаешься?

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      Рейтинг: +316

      Ziklop 1 час назад

      А время тренировок в задании не указано, значит.

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