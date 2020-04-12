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  • Чалов – о паузе в чемпионате: «Просыпаюсь в 12. Наконец-то можно выспаться»

Чалов – о паузе в чемпионате: «Просыпаюсь в 12. Наконец-то можно выспаться»

12 апреля 2020, 20:37
4

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как он проводит тренировки во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

«Я просыпаюсь где-то в часов 12. Наконец-то можно выспаться. К часам четырем я уже совсем проснулся, можно начинать тренироваться, Присылают каждый день программу, ее выполнение нужно записывать на видео и отправлять. Жонглирую маленьким мячиком, пока не разобью что-нибудь», – сказал форвард.

  • Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.
  • ЦСКА идет в туриной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.
  • Чалов в этом розыгрыше РПЛ забил пять мячей.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (4)
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Ziklop
1586713550
А время тренировок в задании не указано, значит.
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кто там
1586713832
На тренировках не высыпаешься?
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Граф2019
1586714269
то то по полю последнее время сонный ползал...
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Соарес
1586722083
Вот он уровень наших спортсменов
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