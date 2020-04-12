Чалов – о паузе в чемпионате: «Просыпаюсь в 12. Наконец-то можно выспаться»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как он проводит тренировки во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.
«Я просыпаюсь где-то в часов 12. Наконец-то можно выспаться. К часам четырем я уже совсем проснулся, можно начинать тренироваться, Присылают каждый день программу, ее выполнение нужно записывать на видео и отправлять. Жонглирую маленьким мячиком, пока не разобью что-нибудь», – сказал форвард.
- Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.
- ЦСКА идет в туриной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.
- Чалов в этом розыгрыше РПЛ забил пять мячей.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА