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    Уткин – о нарушении режима игроками: «На новоселье у Бородюка футболист голый висел на балконе с бенгальским огнем в заднице. Подъезжала милиция»

    Видеоблогер Василий Уткин считает, что сейчас футболисты почти не нарушают режим, в отличие от прежних времен. Журналист рассказал историю новоселья Александра Бородюка, когда «Динамо» предоставило ему квартиру.

    «В 90-е и нулевые футболисты по-другому относились к нарушению режима. Сейчас последним футболистом, которого поймали за рулем бухим, был Алексей Ионов, когда он еще в «Зените» играл. Машины били, но задержаний с поличным не было.

    А в 90-е и более ранние годы нарушение режима было рутинным мероприятием. Однажды в доме, где общество «Динамо» предоставляло ведомственные квартиры для молодых спортсменов, новоселье отмечал Александр Бородюк. На вечеринке в какой-то момент (когда подъезжала милиция) футболист, подававший большие надежды, кандидат в сборную СССР, висел ногишом, голый на руках на балконе – в районе пятого этажа. Он свешивался голый с балкона наружу и из задницы у него торчал бенгальский огонь. Это что-то должно было символизировать.

    Люди веселились как могли. Это был не Бородюк, он никогда до такого не доходил. Он очень хороший человек, занятный», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Первый матч за московское «Динамо» Бородюк провел в 1982 году.
    • Именно за этот клуб форвард провел больше всего матчей.
    • Бородюк – олимпийский чемпион 1988 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии29
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      Рейтинг: +16114

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вася, мы намёк поняли. Коллеги! Скидываемся на пачку бенгальских огней, дарим Васе, он квартиру купил. Заодно подумайте каким способом дарить будем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +37965

      MaxRnD > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не будем мелочиться и скинемся, не на огни, а на петарду покрупнее для "уважаемого" человека

      1
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      ...
      Рейтинг: +16114

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 28 минут назад

      +++)))) Ты прав, со спины он даже очень большой.

      0
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      Рейтинг: +93

      Маленький 2 часа назад

      Он так говорит, как будто это что-то плохое...

      0
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      Рейтинг: +1214

      житель СПб 4 часа назад

      А Уткину хочется сказать: ПРИТОРМОЗИ свое нравственное падение! Притормози! Жалко способного человека, который все ниже и ниже...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12673

      vka1970 4 часа назад

      Явно кто то из питерцев в святая святых пробрался. Бородюка скомпрометировать хотели салупы !

      -1
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      Рейтинг: +1079

      Retiremen_VMF 5 часов назад

      Вася наверное кому то платит, что бы печатали этот бред.

      2
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      Рейтинг: +1133

      afw13 6 часов назад

      ходят слухи что это аларм был, это динамовцы его наказали за глупые шутки бенгальским огнём в анус))) с тех пор привычка - без постороннего предмета в заднице не может заснуть, бедняга)))

      6
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      Рейтинг: +22671

      VVM1964 > afw13 3 часа назад

      )))

      1
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      Рейтинг: +29

      Соарес 6 часов назад

      По любому кто то из питерских,они любят в задний проход все пихать.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1214

      житель СПб > Соарес 4 часа назад

      Вот не собирался я ничего писать! Но не болельщику Спартака писать такое - про проходы разные! Просто поинтересуйтесь реальными событиями про спартаковских болельщиков последних лет - и лучше промолчите.

      4
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      Рейтинг: +19521

      пьяныйхоровод > Соарес 1 час назад

      Иди на кол , Сосалес !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 7 часов назад

      ребята! давайте смотреть порнографию! по словам Колоскова...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      alarm 7 часов назад

      очевидно, что на эту тусу пролез какой-то спартач.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14353

      sssrspartak > alarm 5 часов назад

      этим увлекаетесь только ты и борат после сеанса с литейным!гы гы гы!!

      4
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      Рейтинг: +353

      Бoрат 7 часов назад

      " ... голый с балкона наружу и из задницы у него торчал бенгальский огонь " - НАШ ЧЕЛОВЕК !!! Гыгыгы . Зенит - чемпион !!!

      5
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