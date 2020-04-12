Уткин – о нарушении режима игроками: «На новоселье у Бородюка футболист голый висел на балконе с бенгальским огнем в заднице. Подъезжала милиция»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что сейчас футболисты почти не нарушают режим, в отличие от прежних времен. Журналист рассказал историю новоселья Александра Бородюка, когда «Динамо» предоставило ему квартиру.

«В 90-е и нулевые футболисты по-другому относились к нарушению режима. Сейчас последним футболистом, которого поймали за рулем бухим, был Алексей Ионов, когда он еще в «Зените» играл. Машины били, но задержаний с поличным не было.

А в 90-е и более ранние годы нарушение режима было рутинным мероприятием. Однажды в доме, где общество «Динамо» предоставляло ведомственные квартиры для молодых спортсменов, новоселье отмечал Александр Бородюк. На вечеринке в какой-то момент (когда подъезжала милиция) футболист, подававший большие надежды, кандидат в сборную СССР, висел ногишом, голый на руках на балконе – в районе пятого этажа. Он свешивался голый с балкона наружу и из задницы у него торчал бенгальский огонь. Это что-то должно было символизировать.

Люди веселились как могли. Это был не Бородюк, он никогда до такого не доходил. Он очень хороший человек, занятный», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.