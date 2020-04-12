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  • Уткин – о нарушении режима игроками: «На новоселье у Бородюка футболист голый висел на балконе с бенгальским огнем в заднице. Подъезжала милиция»

Уткин – о нарушении режима игроками: «На новоселье у Бородюка футболист голый висел на балконе с бенгальским огнем в заднице. Подъезжала милиция»

12 апреля 2020, 12:38
28

Видеоблогер Василий Уткин считает, что сейчас футболисты почти не нарушают режим, в отличие от прежних времен. Журналист рассказал историю новоселья Александра Бородюка, когда «Динамо» предоставило ему квартиру.

«В 90-е и нулевые футболисты по-другому относились к нарушению режима. Сейчас последним футболистом, которого поймали за рулем бухим, был Алексей Ионов, когда он еще в «Зените» играл. Машины били, но задержаний с поличным не было.

А в 90-е и более ранние годы нарушение режима было рутинным мероприятием. Однажды в доме, где общество «Динамо» предоставляло ведомственные квартиры для молодых спортсменов, новоселье отмечал Александр Бородюк. На вечеринке в какой-то момент (когда подъезжала милиция) футболист, подававший большие надежды, кандидат в сборную СССР, висел ногишом, голый на руках на балконе – в районе пятого этажа. Он свешивался голый с балкона наружу и из задницы у него торчал бенгальский огонь. Это что-то должно было символизировать.

Люди веселились как могли. Это был не Бородюк, он никогда до такого не доходил. Он очень хороший человек, занятный», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Первый матч за московское «Динамо» Бородюк провел в 1982 году.
  • Именно за этот клуб форвард провел больше всего матчей.
  • Бородюк – олимпийский чемпион 1988 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бородюк Александр Уткин Василий
Комментарии (28)
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vladik12
1586684894
Новости, которые мы заслужили.
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Hektor 84
1586687346
Вася та это ж ты висел!!!
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FanatSerj
1586688359
"Бородюк – олимпийский чемпион 1988 года." - вот это важнее по мне, да пусть хоть 100 бенгальских огней себе в зад вставит, да и вообще пофиг как развлекается лишь бы на камеры не попало и не уголовно наказуемо было. А что сейчас? и на камеру попали и стулом по голове огрели, а что в жизни то добились на футбольном поприще на международной арене? нихерашечки же ничего.
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portero
1586689355
Вася неиссякаемый поток дерьма выдает..... похоже только оно в нём и осталось, всё лучшее прошло одни воспоминания.....
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Дедуктор
1586690613
Вот, дурак дураком Вася Уткин. Конченый мудак. Но тут сподобился, наконец то, что то умное рассказать. Про бенгальский огонь в заднице.
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морозз
1586690758
Парни веселились в те времена не по детски с огоньком, зато и играли и стадионы были полные и судьи не мешали! А сейчас стулом по голове и толпой одного окучивать это рутинные действия! Раньше квартира за счастье и мечта многих футболистов за карьеру а на данный момент квартира в месяц и это как само разумеющее! Зажрались, перестали думать головой, перестали прогрессировать и играть на топ уровне! Огромные деньги убивают наш футбол!
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Соарес
1586695963
По любому кто то из питерских,они любят в задний проход все пихать.
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Мага 13
1586696531
ходят слухи что это аларм был, это динамовцы его наказали за глупые шутки бенгальским огнём в анус))) с тех пор привычка - без постороннего предмета в заднице не может заснуть, бедняга)))
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vka1970
1586704044
Явно кто то из питерцев в святая святых пробрался. Бородюка скомпрометировать хотели салупы !
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житель СПб
1586704231
А Уткину хочется сказать: ПРИТОРМОЗИ свое нравственное падение! Притормози! Жалко способного человека, который все ниже и ниже...
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