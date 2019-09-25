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    УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

    УЕФА инициировала обсуждение изменения формата Евро-2020.

    По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.

    Пока в этот список входят Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао и Амстердам, однако Италия и Испания могут отказаться от проведения игр континентального первенства из-за серьезных последствий пандемии коронавируса.

    Также сообщается, что действующий президент УЕФА Александер Чеферин изначально был против такого формата Евро, придуманного своим предшественником Мишелем Платини.

    • В середине марта было объявлено о переносе Евро-2020 на 2021 год.
    • Ожидается, что данный шаг позволит завершить клубные соревнования сезона-2019/20.

    Источник: Daily Mail

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    09.04.2020 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 20 часов назад

      Проще отменить это дурацкое евро. С непонятными отборами, выборами городов и жеребьевкой.

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