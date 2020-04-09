УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

УЕФА инициировала обсуждение изменения формата Евро-2020.
По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.
Пока в этот список входят Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао и Амстердам, однако Италия и Испания могут отказаться от проведения игр континентального первенства из-за серьезных последствий пандемии коронавируса.
Также сообщается, что действующий президент УЕФА Александер Чеферин изначально был против такого формата Евро, придуманного своим предшественником Мишелем Платини.
- В середине марта было объявлено о переносе Евро-2020 на 2021 год.
- Ожидается, что данный шаг позволит завершить клубные соревнования сезона-2019/20.
Источник: Daily Mail