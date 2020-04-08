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  • Член совета директоров «Локо»: «Геркус считал, что с Семиным клуб не сможет занять высокое место в РПЛ»

Член совета директоров «Локо»: «Геркус считал, что с Семиным клуб не сможет занять высокое место в РПЛ»

8 апреля 2020, 15:46
1

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, который сообщил, что в 2017 году Василий Кикнадзе предлагал заменить Юрия Семина, рекомендовав трех кандидатов на пост главного тренера.

«Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус в своем недавнем интервью рассказывает о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года. Факт в том, что на тот момент Геркус — президент клуба — вне повестки встречи поставил вопрос о главном тренере. Он выразил мнение, что в будущем с Юрием Павловичем «клуб высокого места занять не сможет».

Вообще на том совете в повестке значились два других пункта: итоги выступления клуба в сезоне-2016/17 и трансферная политика клуба в летнее трансферное окно. Поэтому дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения этих вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Семина, то инициатива Геркуса отпала сама собой.

И уж точно никакого перевеса в один голос не было. Чисто теоретически, конечно, Геркус согласно уставу мог принять единоличное решение, но идти против совета директоров не захотел», — сказал Бабаев.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • При нем команда стала чемпионом России и обладателем Кубка страны.
  • Сейчас генеральным директором «Локо» является Кикнадзе.

Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья Кикнадзе Василий
Комментарии (1)
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paracetamol
1586379539
Откуда в руководстве Локо такое г-но? Причем, чем дальше, тем вонючее!
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