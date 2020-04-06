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    Уткин: «Футбол остановился по всему миру, кроме Белоруссии. У Батьки же не все дома»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал продолжение розыгрыша чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.

    «Понимаете, сейчас весь жизненный уклад поменялся. Катастрофа пандемии – это катастрофа жизненного уклада. А сидеть дома на выходных так называемых, не имея возможности никуда выйти, смотреть на своих домашних не первый день – это нормально. Осталось только сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее.

    Англичане очень грамотно подходят к этому, когда говорят: мы должны отнестись к этому как к миссии. Эти рассуждения можно сравнить с тем, как мы обсуждаем футбол в блокадном Ленинграде. Сам факт проведения футбольного матча или симфонического концерта вдохновляет людей. Футбол может стать надеждой на возвращение к нормальному образу жизни и развлечением для сидящих взаперти людей. Вот это миссия, и это очень важно.

    Очень многим, не только мне, стало ясно, что с эпидемией все очень серьезно, именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю и по всему миру. Кроме Белоруссии. Ну, как вы понимаете, она особняком находится. У Батьки же не все дома, как известно. Поскольку он карантин не объявил, у него не все дома. Это совершенно очевидно. Так что сейчас возвращение соревнований для многих станет серьезным символом», – сказал Уткин.

    • ВОЗ объявил о пандемии коронавируса 11 марта.
    • Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.

    Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

    Источник: Meduza

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    06.04.2020 18:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2020, 22:42

      Опасно. Как бы отряд Лукашеновцев не нашел его и не заставил извиняться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 апреля 2020, 21:56

      Да я думаю у Васи тоже..))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 6 апреля 2020, 21:52

      Вася, очень жаль, что отвёртка для такого откормленного кабана тогда оказалась коротковата ....

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 апреля 2020, 21:11

      да заберите у него бухло!Васятко,почитай ментовские сводки за сутки и у тебя волосы дыбом встанут,вирус будет пустяком.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      New Life 6 апреля 2020, 20:56

      Лука - ковидиот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 20:56

      В СМИ оскорблять руководителя страны, тем более - родственной страны, части "союзного государства" - это уже не простое журналистское хамство. Это неприемлемо. Белорусы - извините! Увы, у нас есть такие... А мы вас любим и уважаем. Благополучия всем!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > житель СПб 6 апреля 2020, 21:42

      ++++

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 6 апреля 2020, 20:26

      Хамло!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 апреля 2020, 20:06

      От дебила и слышим....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 6 апреля 2020, 19:19

      Зато у Васи "дома все"...и даже лишнее... присутствует. Всегда.

      2
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