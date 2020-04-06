Уткин: «Футбол остановился по всему миру, кроме Белоруссии. У Батьки же не все дома»

Блогер Василий Уткин прокомментировал продолжение розыгрыша чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.

«Понимаете, сейчас весь жизненный уклад поменялся. Катастрофа пандемии – это катастрофа жизненного уклада. А сидеть дома на выходных так называемых, не имея возможности никуда выйти, смотреть на своих домашних не первый день – это нормально. Осталось только сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее.

Англичане очень грамотно подходят к этому, когда говорят: мы должны отнестись к этому как к миссии. Эти рассуждения можно сравнить с тем, как мы обсуждаем футбол в блокадном Ленинграде. Сам факт проведения футбольного матча или симфонического концерта вдохновляет людей. Футбол может стать надеждой на возвращение к нормальному образу жизни и развлечением для сидящих взаперти людей. Вот это миссия, и это очень важно.

Очень многим, не только мне, стало ясно, что с эпидемией все очень серьезно, именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю и по всему миру. Кроме Белоруссии. Ну, как вы понимаете, она особняком находится. У Батьки же не все дома, как известно. Поскольку он карантин не объявил, у него не все дома. Это совершенно очевидно. Так что сейчас возвращение соревнований для многих станет серьезным символом», – сказал Уткин.

ВОЗ объявил о пандемии коронавируса 11 марта.

Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.

Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»