Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Футбол остановился по всему миру, кроме Белоруссии. У Батьки же не все дома»

Уткин: «Футбол остановился по всему миру, кроме Белоруссии. У Батьки же не все дома»

6 апреля 2020, 18:23
10

Блогер Василий Уткин прокомментировал продолжение розыгрыша чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.

«Понимаете, сейчас весь жизненный уклад поменялся. Катастрофа пандемии – это катастрофа жизненного уклада. А сидеть дома на выходных так называемых, не имея возможности никуда выйти, смотреть на своих домашних не первый день – это нормально. Осталось только сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее.

Англичане очень грамотно подходят к этому, когда говорят: мы должны отнестись к этому как к миссии. Эти рассуждения можно сравнить с тем, как мы обсуждаем футбол в блокадном Ленинграде. Сам факт проведения футбольного матча или симфонического концерта вдохновляет людей. Футбол может стать надеждой на возвращение к нормальному образу жизни и развлечением для сидящих взаперти людей. Вот это миссия, и это очень важно.

Очень многим, не только мне, стало ясно, что с эпидемией все очень серьезно, именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю и по всему миру. Кроме Белоруссии. Ну, как вы понимаете, она особняком находится. У Батьки же не все дома, как известно. Поскольку он карантин не объявил, у него не все дома. Это совершенно очевидно. Так что сейчас возвращение соревнований для многих станет серьезным символом», – сказал Уткин.

  • ВОЗ объявил о пандемии коронавируса 11 марта.
  • Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.

Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

Источник: Meduza
Белоруссия. Высшая лига Уткин Василий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tushkanlz
1586189954
Зато у Васи "дома все"...и даже лишнее... присутствует. Всегда.
Ответить
prtcs
1586192760
От дебила и слышим....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1586194002
Хамло!
Ответить
житель СПб
1586195809
В СМИ оскорблять руководителя страны, тем более - родственной страны, части "союзного государства" - это уже не простое журналистское хамство. Это неприемлемо. Белорусы - извините! Увы, у нас есть такие... А мы вас любим и уважаем. Благополучия всем!
Ответить
New Life
1586195819
Лука - ковидиот.
Ответить
3a zenit
1586196687
да заберите у него бухло!Васятко,почитай ментовские сводки за сутки и у тебя волосы дыбом встанут,вирус будет пустяком.
Ответить
MaxRnD
1586199178
Вася, очень жаль, что отвёртка для такого откормленного кабана тогда оказалась коротковата ....
Ответить
mihail200606
1586199389
Да я думаю у Васи тоже..))
Ответить
bset
1586202140
Опасно. Как бы отряд Лукашеновцев не нашел его и не заставил извиняться
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+