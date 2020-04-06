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    Кокорин – о чемпионате Белоруссии: «Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своих впечатлениях от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

    «Смотрел. Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться. Хотя по таким тактикам, как мы, они не играют. Там все проще», – сказал 29-летний футболист.

    • Кокорин выступает за «Сочи» с февраля на правах аренды.
    • Трансфер игрока до конца сезона принадлежит «Зениту».
    • Чемпионат Белоруссии – единственная лига Европы, которую не приостановили из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Sport24

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    06.04.2020 10:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 апреля 2020, 12:39

      Напом в Ислочь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 апреля 2020, 10:54

      а зоны там есть?

      0
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