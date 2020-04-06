Кокорин – о чемпионате Белоруссии: «Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своих впечатлениях от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

«Смотрел. Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться. Хотя по таким тактикам, как мы, они не играют. Там все проще», – сказал 29-летний футболист.