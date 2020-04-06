Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин – о чемпионате Белоруссии: «Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться»

Кокорин – о чемпионате Белоруссии: «Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться»

6 апреля 2020, 10:25
3

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своих впечатлениях от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

«Смотрел. Изучал, в каком клубе и на какой позиции могу пригодиться. Хотя по таким тактикам, как мы, они не играют. Там все проще», – сказал 29-летний футболист.

  • Кокорин выступает за «Сочи» с февраля на правах аренды.
  • Трансфер игрока до конца сезона принадлежит «Зениту».
  • Чемпионат Белоруссии – единственная лига Европы, которую не приостановили из-за пандемии коронавируса.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Граф2019
1586159692
а зоны там есть?
Ответить
Бухбух
1586165946
Напом в Ислочь
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+