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    Высшая школа экономики: «Худший сценарий для России – локаут спорта на год-два»

    Заведующий лабораторией исследований спорта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дмитрий Дагаев в интервью Sport24 не исключает, что спорт в России – в частности, футбол – уйдет на годовую паузу. Причина – пандемия коронавируса.

    – Если ситуация с коронавирусом не прекратится, какой худший сценарий может ждать российский спорт?

    – Локаут всего спорта на год-два. Но по сравнению с теми издержками, которые понесет экономика в целом, урон нашему спорту будет относительно незначительным и незаметным.

    Мы видели с вами примеры локаутов в истории спорта, например в НХЛ, уже в двадцать первом веке. И ничего страшного не произошло – лига через сезон возобновила свою деятельность. Просто произошел пересмотр отношений между игроками, клубами и лигой.

    Что касается российского спорта, даже если у нас все же будет локаут, однажды все возобновится. При этом произойдет серьезный пересмотр структуры финансирования спортивных клубов и организаций.

    Я бы рассматривал это как единственное хорошее последствие этой ситуации для российского спорта. Угрозы того, что мы лишимся спорта в принципе, не вижу.

    • Сезон РПЛ остановлен до 31 мая.
    • Сезон Континентальной хоккейной лиги завершили досрочно без определения победителя.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 59000 человек.

    Источник: Sport24

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