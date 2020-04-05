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  • Высшая школа экономики: «Худший сценарий для России – локаут спорта на год-два»

Высшая школа экономики: «Худший сценарий для России – локаут спорта на год-два»

5 апреля 2020, 01:27
14

Заведующий лабораторией исследований спорта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дмитрий Дагаев в интервью Sport24 не исключает, что спорт в России – в частности, футбол – уйдет на годовую паузу. Причина – пандемия коронавируса.

– Если ситуация с коронавирусом не прекратится, какой худший сценарий может ждать российский спорт?

– Локаут всего спорта на год-два. Но по сравнению с теми издержками, которые понесет экономика в целом, урон нашему спорту будет относительно незначительным и незаметным.

Мы видели с вами примеры локаутов в истории спорта, например в НХЛ, уже в двадцать первом веке. И ничего страшного не произошло – лига через сезон возобновила свою деятельность. Просто произошел пересмотр отношений между игроками, клубами и лигой.

Что касается российского спорта, даже если у нас все же будет локаут, однажды все возобновится. При этом произойдет серьезный пересмотр структуры финансирования спортивных клубов и организаций.

Я бы рассматривал это как единственное хорошее последствие этой ситуации для российского спорта. Угрозы того, что мы лишимся спорта в принципе, не вижу.

  • Сезон РПЛ остановлен до 31 мая.
  • Сезон Континентальной хоккейной лиги завершили досрочно без определения победителя.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 59000 человек.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (14)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1586057598
Вирус научит тратить деньги с умом.
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САДЫЧОК
1586061973
Однозначно ...ЧЕРЕЗ ГОД ! НЕ РАНЬШЕ !
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Hektor 84
1586078902
Та лучше пусть и не начинается
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MaxRnD
1586079689
Худший сценарий для России - это наличие на её территории ВШЭ
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BRO_football
1586079920
Урезать всем футболистам зарплаты в 2-3 раза и через год сэкономленных денег хватит, чтобы покрыть убытки, возникшие из-за коронавируса. Ведь не секрет, что практически в каждом клубе на зарплату футболистам тратится 70-80% от всего бюджета.
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житель СПб
1586106490
Национальный исследовательский университет США "Высшая школа экономики" - как обычно, ничего не понимает в жизни России, или делает такой вид умышленно. Современный "спорт", в существующем виде - шоу и бизнес в одном флаконе. К физическому развитию российского народа имеет крайне удаленное отношение. Развивайте детский, юношеский, любительский спорт - и будет всем счастье. А они только об экономических интересах нуворишей от "спорта" беспокоятся...
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Garrincha58
1586242668
а кому он нужен такой спорт и футбол в частности
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