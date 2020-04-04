УЕФА установил 3 августа как крайний срок завершения сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин обозначил дату завершения сезона. Речь идет о 3 августа. Евросезон в этот день закончится, даже если какие-то внутренние чемпионаты не будут доиграны.
Решения о возобновлении внутренних чемпионатов должны приниматься на уровне правительств стран. Допускается проведение матчей без зрителей, но – с телетрансляцией.
- Сезон пришлось приостановить в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
Источник: La Gazzetta dello Sport