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  • УЕФА установил 3 августа как крайний срок завершения сезона

УЕФА установил 3 августа как крайний срок завершения сезона

4 апреля 2020, 23:17
1

Президент УЕФА Александер Чеферин обозначил дату завершения сезона. Речь идет о 3 августа. Евросезон в этот день закончится, даже если какие-то внутренние чемпионаты не будут доиграны.

Решения о возобновлении внутренних чемпионатов должны приниматься на уровне правительств стран. Допускается проведение матчей без зрителей, но – с телетрансляцией.

  • Сезон пришлось приостановить в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Европа
Комментарии (1)
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Cules2013
1586078265
О, уже 3 августа. Не понимаю, какой смысл, каждый несколько дней пересматривать даты, когда карантин в самом разгаре и неясно, когда закончится. Им просто скучно в УЕФА от нихрена неделанья?
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