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    УЕФА установил 3 августа как крайний срок завершения сезона

    Президент УЕФА Александер Чеферин обозначил дату завершения сезона. Речь идет о 3 августа. Евросезон в этот день закончится, даже если какие-то внутренние чемпионаты не будут доиграны.

    Решения о возобновлении внутренних чемпионатов должны приниматься на уровне правительств стран. Допускается проведение матчей без зрителей, но – с телетрансляцией.

    • Сезон пришлось приостановить в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.04.2020 23:17
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