УЕФА установил 3 августа как крайний срок завершения сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин обозначил дату завершения сезона. Речь идет о 3 августа. Евросезон в этот день закончится, даже если какие-то внутренние чемпионаты не будут доиграны.

Решения о возобновлении внутренних чемпионатов должны приниматься на уровне правительств стран. Допускается проведение матчей без зрителей, но – с телетрансляцией.