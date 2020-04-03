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  • Орлов: «Многие легионеры покинут РПЛ. Меньше будет приезжать сильных иностранцев»

Орлов: «Многие легионеры покинут РПЛ. Меньше будет приезжать сильных иностранцев»

3 апреля 2020, 15:15
16

Комментатор Геннадий Орлов считает, что пандемия коронавируса спровоцирует уменьшение зарплат футболистов, играющих в РПЛ, и это приведет к уходу многих легионеров.

«Игроки пошли на понижение зарплат. Пока временное. Думаю, в будущем контракты «просядут», футболисты станут зарабатывать меньше. Это очевидно. Многие легионеры нас покинут. Меньше будет приезжать сильных иностранцев...

Но сейчас появляется хороший шанс для молодых талантов! Клубам придется делать ставку на своих ребят. И они смогут себя проявить. Я наблюдаю за юношеским футболом. У нас много способных игроков на этом уровне. Их только необходимо правильно подвести к РПЛ. Здесь многое зависит от тренеров детско-юношеских и молодежных команд.

Вот тут нужно, наконец, совершить рывок за счет внутренних ресурсов. Все внимание направить на обучение таких специалистов. Постоянные семинары, конференции, сборы! Поверьте, у нас много фанатов своего дела, хватает одержимых тренеров. Так помогите им, поймите, что они могут нас вытащить!» – сказал Орлов.

Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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spam2009
1585917261
А разве у нас были сильные иностранцы, по настоящему сильные. Перешедшие в российский клуб допустим из Реала, Барсы, Баварии, Юве, МЮ, Ливера, МСити??? Нет
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vladimir-7
1585918191
Орел, ты к кому обращаешься за помощью? Ты тоже, как всевидящий и всезнающий, говоришь о прорыве, рывке, осталось тебе сказать о "калошах", которые только и выпускали в СССР и будешь такой же "обнуленный".
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нейтральныйкакникто
1585919688
По Орлову- грядёт футбольное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? Где-то такое уже такое слышал , но где оно , реальное?- не видел
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New Life
1585921047
Давно пора лимит отменить.
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Hektor 84
1585924280
Та их сильных легов мало было. Многие из них средние по европейским меркам футболисты.
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general.lizyukov
1585941048
Да они там в очередь выстроятся, когда наши выродки будут бабло отмывать, которое выделят на "возрождение" футбола.
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моэм
1585941366
Да попутного им в спину!...в СССР не было ни одного легионера!...НО...нашу команду боялись все... на всех турнирах она была в числе фаворитов...мы были первыми чемпионами Европы!!!....БЫЛИ.
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JTherry
1585942770
"Меньше будет приезжать сильных иностранцев"...? думаю, что будет меньше, еврофутбол - тоже просядет...
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