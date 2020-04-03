Орлов: «Многие легионеры покинут РПЛ. Меньше будет приезжать сильных иностранцев»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что пандемия коронавируса спровоцирует уменьшение зарплат футболистов, играющих в РПЛ, и это приведет к уходу многих легионеров.

«Игроки пошли на понижение зарплат. Пока временное. Думаю, в будущем контракты «просядут», футболисты станут зарабатывать меньше. Это очевидно. Многие легионеры нас покинут. Меньше будет приезжать сильных иностранцев...

Но сейчас появляется хороший шанс для молодых талантов! Клубам придется делать ставку на своих ребят. И они смогут себя проявить. Я наблюдаю за юношеским футболом. У нас много способных игроков на этом уровне. Их только необходимо правильно подвести к РПЛ. Здесь многое зависит от тренеров детско-юношеских и молодежных команд.

Вот тут нужно, наконец, совершить рывок за счет внутренних ресурсов. Все внимание направить на обучение таких специалистов. Постоянные семинары, конференции, сборы! Поверьте, у нас много фанатов своего дела, хватает одержимых тренеров. Так помогите им, поймите, что они могут нас вытащить!» – сказал Орлов.

Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»