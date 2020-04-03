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    Орлов: «Многие легионеры покинут РПЛ. Меньше будет приезжать сильных иностранцев»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что пандемия коронавируса спровоцирует уменьшение зарплат футболистов, играющих в РПЛ, и это приведет к уходу многих легионеров.

    «Игроки пошли на понижение зарплат. Пока временное. Думаю, в будущем контракты «просядут», футболисты станут зарабатывать меньше. Это очевидно. Многие легионеры нас покинут. Меньше будет приезжать сильных иностранцев...

    Но сейчас появляется хороший шанс для молодых талантов! Клубам придется делать ставку на своих ребят. И они смогут себя проявить. Я наблюдаю за юношеским футболом. У нас много способных игроков на этом уровне. Их только необходимо правильно подвести к РПЛ. Здесь многое зависит от тренеров детско-юношеских и молодежных команд.

    Вот тут нужно, наконец, совершить рывок за счет внутренних ресурсов. Все внимание направить на обучение таких специалистов. Постоянные семинары, конференции, сборы! Поверьте, у нас много фанатов своего дела, хватает одержимых тренеров. Так помогите им, поймите, что они могут нас вытащить!» – сказал Орлов.

    Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 15:15
    Комментарии22
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      Рейтинг: +4074

      JTherry 1 час назад

      "Меньше будет приезжать сильных иностранцев"...?
      думаю, что будет меньше, еврофутбол - тоже просядет...

      0
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      Рейтинг: +329

      моэм 2 часа назад

      Да попутного им в спину!...в СССР не было ни одного легионера!...НО...нашу команду боялись все... на всех турнирах она была в числе фаворитов...мы были первыми чемпионами Европы!!!....БЫЛИ.

      1
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      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov 2 часа назад

      Да они там в очередь выстроятся, когда наши выродки будут бабло отмывать, которое выделят на "возрождение" футбола.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 7 часов назад

      Та их сильных легов мало было. Многие из них средние по европейским меркам футболисты.

      0
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      Рейтинг: +2066

      alarm 7 часов назад

      позор рылам!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +143

      Бoрат > alarm 5 часов назад

      Попка не болит ? Гыгы .

      1
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      Рейтинг: +2741

      Борат 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так стыдно за спартак стало !
      Просто ужас ! Позор рылам !
      Скорей бы уже хряки сгинули в небытие ! Гыгы

      -4
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      ...
      Рейтинг: +949

      spam2009 > Борат 7 часов назад

      емать ты неугомонный. При чем тут спартак-то?

      2
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      Рейтинг: +1071

      IVANRUS777 > spam2009 7 часов назад

      Да просто он из Кащенко свои опусы здесь пишет. Администрации бомбардира должно быть стыдно за то что не банят этих душевнобольных. Точнее это один человек с несколькими аккаунтами. Но больной бедняга на всю его безмозглую башку.

      1
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      Рейтинг: +609

      SEREGA 64 > Борат 6 часов назад

      ЭТО ТЫ УРЮК КОГДА УЖЕ СДОХНЕШЬ ****** ЗЕНИТОВСКИЙ

      0
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      Рейтинг: +609

      SEREGA 64 > spam2009 5 часов назад

      А ОН ДЕБИЛ ПО ЖИЗНИ КТО ТО ЕГО ТРАХНУЛ ИЗ СПАРТАКОВЦАХ ВОТ ОН И БЕСИТСЯ ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ

      -1
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      Рейтинг: +143

      Бoрат > Борат 5 часов назад

      " Многие легионеры покинут РПЛ " , и даже Литейный с клонами покинули бомбардир и только ты мой миленький задира всё воюешь , может и нам пора , возьмем аларма и айда на соккер , а ? . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +143

      Бoрат > SEREGA 64 5 часов назад

      Не трахали его спартачи - уж со мной то он бы поделился , просто обидели нас в мАскве - не дали гей парад провести , вот он с тех пор и обозлился .

      0
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      Рейтинг: +236

      New Life 7 часов назад

      Давно пора лимит отменить.

      1
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      Рейтинг: +890

      нейтральныйкакникто 8 часов назад

      По Орлову- грядёт футбольное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? Где-то такое уже такое слышал , но где оно , реальное?- не видел

      1
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      Рейтинг: +4074

      JTherry > нейтральныйкакникто 1 час назад

      живет в Горках на Рублевке, руководит Советом Безопасности... на букву М его зовут)

      0
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      Рейтинг: -58

      Фанат Рубина 8 часов назад

      это он малкома сильным назвал, спасибо генка расмешил мои трусы..

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      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 8 часов назад

      Орел, ты к кому обращаешься за помощью? Ты тоже, как всевидящий и
      всезнающий, говоришь о прорыве, рывке, осталось тебе сказать о
      "калошах", которые только и выпускали в СССР и будешь такой же
      "обнуленный".

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