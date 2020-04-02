Медведев – о стоимости телеправ на РПЛ: «Платят, что называется, кот наплакал»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клуба из-за отсутствия матчей в связи с пандемией коронавируса, а также посетовал на маленькие выплаты за телеправа на РПЛ.

«Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тысяч человек, – это финансовые потери, не говоря о 40-50 тысячах человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период, когда чемпионат приостановлен.

В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал.

Чемпионат только что приостановлен. Все будет зависеть от того, когда он возобновится. Если чемпионат возобновится, людей на стадионах будет больше, потому что они соскучатся по футболу», – заявил Медведев.