Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев – о стоимости телеправ на РПЛ: «Платят, что называется, кот наплакал»

Медведев – о стоимости телеправ на РПЛ: «Платят, что называется, кот наплакал»

2 апреля 2020, 10:56
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клуба из-за отсутствия матчей в связи с пандемией коронавируса, а также посетовал на маленькие выплаты за телеправа на РПЛ.

«Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тысяч человек, – это финансовые потери, не говоря о 40-50 тысячах человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период, когда чемпионат приостановлен.

В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал.

Чемпионат только что приостановлен. Все будет зависеть от того, когда он возобновится. Если чемпионат возобновится, людей на стадионах будет больше, потому что они соскучатся по футболу», – заявил Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
  • В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
New Life
1585814874
Видимо, канделака привыкла, чтобы ей платили, а не она.
Ответить
Рубинище
1585822840
Чемп востановится, а цены на нефть и газ нет-тогда что?, уже сейчас в убыток продажи. Главное лидеров сейчас сохранить. Азмуна, Бариоса, Малкома , кроме этих троих и продать то некого. Ожидаю распродажу, разрывы контрактов по обоюдному согласию. уход пенсионеров.
Ответить
алдан2014
1585838402
В Европе,в частности топ5,играют на порядок лучше чем в РПЛ,тоесть смотритель носит выше,спрос больше.А наши за не самый лучший товар хотят хорошие деньги
Ответить
Hektor 84
1585905035
Радуйтесь что вообще кто то приходит посмотреть на унылое зрелище.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+