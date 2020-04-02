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    Медведев – о стоимости телеправ на РПЛ: «Платят, что называется, кот наплакал»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клуба из-за отсутствия матчей в связи с пандемией коронавируса, а также посетовал на маленькие выплаты за телеправа на РПЛ.

    «Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тысяч человек, – это финансовые потери, не говоря о 40-50 тысячах человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период, когда чемпионат приостановлен.

    В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал.

    Чемпионат только что приостановлен. Все будет зависеть от того, когда он возобновится. Если чемпионат возобновится, людей на стадионах будет больше, потому что они соскучатся по футболу», – заявил Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
    • В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: «РБК»

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    02.04.2020 10:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2247

      алдан2014 7 часов назад

      В Европе,в частности топ5,играют на порядок лучше чем в РПЛ,тоесть смотритель носит выше,спрос больше.А наши за не самый лучший товар хотят хорошие деньги

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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад


      Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://lst.to/zt9ck

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      Рейтинг: +3782

      Рубинище 11 часов назад

      Чемп востановится, а цены на нефть и газ нет-тогда что?, уже сейчас в убыток продажи. Главное лидеров сейчас сохранить. Азмуна, Бариоса, Малкома , кроме этих троих и продать то некого. Ожидаю распродажу, разрывы контрактов по обоюдному согласию. уход пенсионеров.

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      Рейтинг: +3782

      Рубинище > Рубинище 10 часов назад

      Трамп предрек снижение цены на бензин в США до 25 центов за литр.. 18 рублей. и мы ещё им маски с оборудованием посылаем. которого так не хватает у самих.

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      Рейтинг: +3175

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Не надо кивать на Европу.
      У нас почти все СМИ и Матч-тв в том числе финансируются Газпромом. Такой вот у нас рынок и свобода слова. Зенит и господин Медведев тоже кормятся из рук Газпрома.
      Так задайте вопрос Миллеру, пусть за телеправа денег подкинет , авось не из своего кармана...

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      Рейтинг: +216

      New Life 13 часов назад

      Видимо, канделака привыкла, чтобы ей платили, а не она.

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