Ибрагимович – о своем будущем: «Хочу научиться чему-то новому»

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не определился со своим будущим.
«Посмотрим. Я пока не знаю, чего хочу. Складывается ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – мой второй дом, было здорово снова сыграть на заполненном «Сан-Сиро». Истинной страсти итальянцев к футболу мне как раз не хватало.
Хочу и дальше развиваться, но думаю не только о себе и футболе, а и о семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу научиться чему-то новому, стать лучше как человек и передать все это окружающим», – сказал 38-летний швед.
- По информации La Gazzetta dello Sport, летом Ибрагимович покинет «Милан».
- Calciomercato ранее сообщало, что нападающий может завершить карьеру и заняться агентской деятельностью.