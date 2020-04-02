Ибрагимович – о своем будущем: «Хочу научиться чему-то новому»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не определился со своим будущим.

«Посмотрим. Я пока не знаю, чего хочу. Складывается ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – мой второй дом, было здорово снова сыграть на заполненном «Сан-Сиро». Истинной страсти итальянцев к футболу мне как раз не хватало.

Хочу и дальше развиваться, но думаю не только о себе и футболе, а и о семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу научиться чему-то новому, стать лучше как человек и передать все это окружающим», – сказал 38-летний швед.