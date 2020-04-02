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    Ибрагимович – о своем будущем: «Хочу научиться чему-то новому»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не определился со своим будущим.

    «Посмотрим. Я пока не знаю, чего хочу. Складывается ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – мой второй дом, было здорово снова сыграть на заполненном «Сан-Сиро». Истинной страсти итальянцев к футболу мне как раз не хватало.

    Хочу и дальше развиваться, но думаю не только о себе и футболе, а и о семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу научиться чему-то новому, стать лучше как человек и передать все это окружающим», – сказал 38-летний швед.

    • По информации La Gazzetta dello Sport, летом Ибрагимович покинет «Милан».
    • Calciomercato ранее сообщало, что нападающий может завершить карьеру и заняться агентской деятельностью.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2020 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2063

      solodealer 6 часов назад

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