Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович – о своем будущем: «Хочу научиться чему-то новому»

Ибрагимович – о своем будущем: «Хочу научиться чему-то новому»

2 апреля 2020, 09:14

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не определился со своим будущим.

«Посмотрим. Я пока не знаю, чего хочу. Складывается ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – мой второй дом, было здорово снова сыграть на заполненном «Сан-Сиро». Истинной страсти итальянцев к футболу мне как раз не хватало.

Хочу и дальше развиваться, но думаю не только о себе и футболе, а и о семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу научиться чему-то новому, стать лучше как человек и передать все это окружающим», – сказал 38-летний швед.

  • По информации La Gazzetta dello Sport, летом Ибрагимович покинет «Милан».
  • Calciomercato ранее сообщало, что нападающий может завершить карьеру и заняться агентской деятельностью.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+