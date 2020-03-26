Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ибрагимович может начать карьеру агента с этого лета

26 марта 2020, 01:10
1

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович этим летом может сменить профессию.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед может покинуть итальянский клуб летом и завершить карьеру.

По информации Calciomercato, Ибрагимович рассматривает возможность заняться агентской деятельностью. Он может стать партнером своего агента Мино Райолы.

  • Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.
  • За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.

Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

Ибрагимович может завершить карьеру летом

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1585206688
В таком случае ему нужно будет найти какого-нибудь Златана, потому, что Златан может продавать только Златана...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+