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    Ибрагимович может начать карьеру агента с этого лета

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович этим летом может сменить профессию.

    Ранее сообщалось, что 38-летний швед может покинуть итальянский клуб летом и завершить карьеру.

    По информации Calciomercato, Ибрагимович рассматривает возможность заняться агентской деятельностью. Он может стать партнером своего агента Мино Райолы.

    • Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.
    • За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.

    Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

    Ибрагимович может завершить карьеру летом

    Источник: Calciomercato

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