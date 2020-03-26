Ибрагимович может начать карьеру агента с этого лета

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович этим летом может сменить профессию.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед может покинуть итальянский клуб летом и завершить карьеру.

По информации Calciomercato, Ибрагимович рассматривает возможность заняться агентской деятельностью. Он может стать партнером своего агента Мино Райолы.

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.

За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.

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Ибрагимович может завершить карьеру летом