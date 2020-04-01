La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан» летом

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович уйдет из клуба этим летом.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, футболист недоволен тем, генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом. Конфликт усугубился с уходом из команды Звонимира Бобана, занимавшего пост одного директоров. Вероятно, из «Милана» уйдет и технический директор Паоло Мальдини. Бобан и Мальдини хотели строить игру клуба вокруг шведа, Газидис же не считает Ибрагимовича определяющей фигурой в «Милане».
- Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.
- За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.
Источник: La Gazzetta dello Sport