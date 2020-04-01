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    La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан» летом

    Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович уйдет из клуба этим летом.

    Как утверждает La Gazzetta dello Sport, футболист недоволен тем, генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом. Конфликт усугубился с уходом из команды Звонимира Бобана, занимавшего пост одного директоров. Вероятно, из «Милана» уйдет и технический директор Паоло Мальдини. Бобан и Мальдини хотели строить игру клуба вокруг шведа, Газидис же не считает Ибрагимовича определяющей фигурой в «Милане».

    • Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.
    • За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.04.2020 14:06
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