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La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан» летом

1 апреля 2020, 14:06
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Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович уйдет из клуба этим летом.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, футболист недоволен тем, генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом. Конфликт усугубился с уходом из команды Звонимира Бобана, занимавшего пост одного директоров. Вероятно, из «Милана» уйдет и технический директор Паоло Мальдини. Бобан и Мальдини хотели строить игру клуба вокруг шведа, Газидис же не считает Ибрагимовича определяющей фигурой в «Милане».

  • Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года.
  • За десять матчей он забил четыре гола и сделал один результативный пас.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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Павел Буре
1585759976
кто-бы сомневался.
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