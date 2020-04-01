Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин: «Игроки «Динамо» будут отдавать процент зарплаты в пользу больницы в Коммунарке. Остальным клубам предлагаю поступить так же»

Шунин: «Игроки «Динамо» будут отдавать процент зарплаты в пользу больницы в Коммунарке. Остальным клубам предлагаю поступить так же»

1 апреля 2020, 19:09
3

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о финансовой помощи клуба больнице в Коммунарке. Она лечит пациентов с коронавирусом.

«Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала. Мне позвонил начальник команды, рассказал об идее помочь. Я сразу написал в командный чат: «Кто готов?».

Согласились все — и русские ребята, и иностранцы. В итоге сделали всe очень быстро — подписали дополнительное соглашение, по которому определeнный процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдeт на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжeлая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут.

Остальным командам предлагаю поступить так же — если будет возможность, помочь в этот непростой момент, так как болеет очень много людей», – полагает Шунин.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше лета.
  • «Динамо» в таблице идет шестым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1585758160
Разумное решение.Челлендж брошен!!!РПЛ присоединяйтесь все!
Ответить
САДЫЧОК
1585765843
Болельщики это будут всегда ценить!.....Миллионер Газзаев...перечисляй часть своих денег ...ибо много мусора наговорил , в последнее время!
Ответить
Томик
1585775705
Вот, вот. Время показать себя мужиками и гражданами своей страны.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+