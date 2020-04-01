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    Шунин: «Игроки «Динамо» будут отдавать процент зарплаты в пользу больницы в Коммунарке. Остальным клубам предлагаю поступить так же»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о финансовой помощи клуба больнице в Коммунарке. Она лечит пациентов с коронавирусом.

    «Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала. Мне позвонил начальник команды, рассказал об идее помочь. Я сразу написал в командный чат: «Кто готов?».

    Согласились все — и русские ребята, и иностранцы. В итоге сделали всe очень быстро — подписали дополнительное соглашение, по которому определeнный процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдeт на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжeлая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут.

    Остальным командам предлагаю поступить так же — если будет возможность, помочь в этот непростой момент, так как болеет очень много людей», – полагает Шунин.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше лета.
    • «Динамо» в таблице идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2020 19:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2520

      Томик 8 часов назад

      Вот, вот. Время показать себя мужиками и гражданами своей страны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Болельщики это будут всегда ценить!.....Миллионер Газзаев...перечисляй часть своих денег ...ибо много мусора наговорил , в последнее время!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +962

      Romio-xxx 13 часов назад

      Разумное решение.Челлендж брошен!!!РПЛ присоединяйтесь все!

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