Евсеев: «У «Уфы» одна из самых красивых форм в РПЛ»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новую форму сборной России. Фотографии домашнего и гостевого комплекта были опубликованы накануне.

«У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый и не только тот, против Уэльса. Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится – в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.

Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские», – написал Евсеев.

«Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.