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    Евсеев: «У «Уфы» одна из самых красивых форм в РПЛ»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новую форму сборной России. Фотографии домашнего и гостевого комплекта были опубликованы накануне.

    «У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый и не только тот, против Уэльса. Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится – в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.

    Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские», – написал Евсеев.

    • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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    Публикация от text (@vadimevseev16)

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    01.04.2020 14:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1923

      general.lizyukov 14 часов назад

      Вадик, тот гол - навсегда!!! Спасибо тебе!
      "Х.й вам!" (С) - в мемориз )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +613

      Play 16 часов назад

      Евсеева послушать, так Уфа вообще лучшая команда лиги, играет как Атлетико, на равных с лидерами, ещё и форма красивая.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1425

      VGreen > Play 15 часов назад

      ну всё так и есть)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      Форма то может и красивая, но вот содержание...

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