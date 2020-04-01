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Евсеев: «У «Уфы» одна из самых красивых форм в РПЛ»

1 апреля 2020, 14:18
4

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новую форму сборной России. Фотографии домашнего и гостевого комплекта были опубликованы накануне.

«У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый и не только тот, против Уэльса. Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится – в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.

Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские», – написал Евсеев.

  • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Евсеев Вадим
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1585740876
Форма то может и красивая, но вот содержание...
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1585745532
Евсеева послушать, так Уфа вообще лучшая команда лиги, играет как Атлетико, на равных с лидерами, ещё и форма красивая.
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general.lizyukov
1585755745
Вадик, тот гол - навсегда!!! Спасибо тебе! "Х.й вам!" (С) - в мемориз )))
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